Даниила Медведева обокрали на Итоговом турнире АТР

По данным Il Fatto Quotidiano, у российского теннисиста украли часы Bovet OttantaSei стоимостью 200 тысяч евро. Часы пропали из раздевалки Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Пропажа была обнаружена после финального матча, в котором Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Медведев, обнаружив пропажу, написал заявление в полицию. Позже выяснилось, что часы были найдены и их вернул один из руководителей ATP, причём сделал он это уже в аэропорту, когда российский теннисист покидал Турин. Сейчас ведётся расследование, другие подробности не сообщаются.