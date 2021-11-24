Даниила Медведева обокрали на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев стал жертвой злоумышленников во время Итогового турнира АТР.
Российский теннисист Даниил Медведев стал жертвой злоумышленников во время Итогового турнира АТР.
По данным Il Fatto Quotidiano, у российского теннисиста украли часы Bovet OttantaSei стоимостью 200 тысяч евро. Часы пропали из раздевалки Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
Пропажа была обнаружена после финального матча, в котором Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.
Медведев, обнаружив пропажу, написал заявление в полицию. Позже выяснилось, что часы были найдены и их вернул один из руководителей ATP, причём сделал он это уже в аэропорту, когда российский теннисист покидал Турин. Сейчас ведётся расследование, другие подробности не сообщаются.
25-летний Медведев находится на втором месте в рейтинге ATP в одиночном разряде. В минувшем сезоне российский теннисист впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Большого шлема" (US Open-2021).