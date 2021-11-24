Ср, 24.11.2021
В Европе с самого начала политики очень неправильно подавали информацию о вакцинах и вакцинации. Можно сказать, пытались "продать" ее как стиральный порошок - вакцинируйтесь, и все будет хорошо! Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

Даниила Медведева обокрали на Итоговом турнире АТР

Даниил Медведев ФОТО: EPA/Scanpix

Российский теннисист Даниил Медведев стал жертвой злоумышленников во время Итогового турнира АТР.

По данным Il Fatto Quotidiano, у российского теннисиста украли часы Bovet OttantaSei стоимостью 200 тысяч евро. Часы пропали из раздевалки Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Пропажа была обнаружена после финального матча, в котором Медведев уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Медведев, обнаружив пропажу, написал заявление в полицию. Позже выяснилось, что часы были найдены и их вернул один из руководителей ATP, причём сделал он это уже в аэропорту, когда российский теннисист покидал Турин. Сейчас ведётся расследование, другие подробности не сообщаются.

25-летний Медведев находится на втором месте в рейтинге ATP в одиночном разряде. В минувшем сезоне российский теннисист впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Большого шлема" (US Open-2021).


НАВЕРХ
Back