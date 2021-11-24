Левитс не видит нужды говорить с Лукашенко в контексте кризиса миграции

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа в интервью ВВС заявил, что кризис нелегальной миграции, обострившийся у границ ЕС и Беларуси, могли бы решить переговоры с Лукашенко. Позднее бюро президента, поясняя его слова, отметило, что это не означает признание минского режима легитимным.

Однако слова Науседы вызвали в Литве довольно бурную реакцию как среди депутатов Сейма, так и среди экспертов. Неожиданными эти слова назвал и глава МИД Литвы, который напомнил, что до этого президент довольно уверенно выступал против контактов с Лукашенко.

В свою очередь на просьбу прокомментировать позицию президента Латвии по этому вопросу руководитель медиа-центра канцелярии президента Юстине Дейчмане отметила, что

ЕС и Латвия ожидают действий со стороны режима Лукашенко по прекращению гибридной атаки на границы ЕС, а также освобождения политических заключенных и прекращения насилия против гражданского общества Беларуси.