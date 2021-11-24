Фото ⟩ Российские офицеры приехали в Латвию посмотреть на военные учения

С 22 по 25 ноября в Латвии находятся офицеры Вооруженных сил РФ, осуществляющие инспекционный визит ОБСЕ по контролю над вооружениями, сообщило Министерство обороны.

Офицеры вооруженных сил России - подполковник Александр Полещук, полковник Вячеслав Глаголев, капитан Игорь Найденов и капитан Анна Никольская - встретились с представителями 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Цель инспекции - ознакомиться с проходящими в Латвии военными учениями, принимая во внимание поданную Латвией военную информацию согласно требованиям, установленным в Венской декларации ОБСЕ.

Согласно квотам ОБСЕ, Латвия должна принять один оценочный визит и три инспекции по контролю над вооружениями в год. Аналогично и Латвия осуществляет инспекции и оценочные визиты в странах-участницах ОБСЕ.

Напомним, в середине ноября на юго-востоке Латгале начались необъявленные заранее военные учения, в которых принимают участие четыре бригады Земессардзе.

Учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря.