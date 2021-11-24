Резекненская больница постепенно возобновляет плановые услуги
Резекненская больница начала постепенно возобновлять плановые медицинские услуги, сообщили агентству LETA в больнице.
Резекненская больница начала постепенно возобновлять плановые медицинские услуги, сообщили агентству LETA в больнице.
Ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации больница постепенно возобновляет оказание плановых услуг, оценивая имеющиеся кадровые ресурсы и возможности инфраструктуры.
С начала сентября в больницу поступило более 500 пациентов с Covid-19. Из госпитализированных 9% были вакцинированы.
В пункте вакцинации Резекненской больницы ежедневно проводится в среднем 300 вакцинаций. На этой неделе пункт вакцинации открыт каждый рабочий день.
С момента начала вакцинации против Covid-19 в конце прошлого года до начала ноября этого года вакцинационные бригады Резекненской больницы сделали 38 476 прививок от Covid-19.