Резекненская больница постепенно возобновляет плановые услуги

Ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации больница постепенно возобновляет оказание плановых услуг, оценивая имеющиеся кадровые ресурсы и возможности инфраструктуры.

С начала сентября в больницу поступило более 500 пациентов с Covid-19. Из госпитализированных 9% были вакцинированы.

В пункте вакцинации Резекненской больницы ежедневно проводится в среднем 300 вакцинаций. На этой неделе пункт вакцинации открыт каждый рабочий день.