Ср, 24.11.2021
Как и в любой профессии, медики могут ошибаться. Такие ситуации нужно замечать, оценивать и уменьшать их вероятность в будущем Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи

Резекненская больница постепенно возобновляет плановые услуги

Здание Резекненской больницы ФОТО: Estere Lubgāne/LETA

Резекненская больница начала постепенно возобновлять плановые медицинские услуги, сообщили агентству LETA в больнице.

Ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации больница постепенно возобновляет оказание плановых услуг, оценивая имеющиеся кадровые ресурсы и возможности инфраструктуры.

С начала сентября в больницу поступило более 500 пациентов с Covid-19. Из госпитализированных 9% были вакцинированы.

В пункте вакцинации Резекненской больницы ежедневно проводится в среднем 300 вакцинаций. На этой неделе пункт вакцинации открыт каждый рабочий день.

С момента начала вакцинации против Covid-19 в конце прошлого года до начала ноября этого года вакцинационные бригады Резекненской больницы сделали 38 476 прививок от Covid-19.


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