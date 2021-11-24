Коронавирус в России: врачи позвали антиваксеров на экскурсию в морг

По версии издания, произошел раскол между социальным блоком правительства под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, которая отвечают за борьбу с Covid-19, с одной стороны - и экономическим блоком правительства и Кремлем с другой. Управление внутренней политики администрации президента против жестких ограничений, так как опасается активизации протестов, утверждает собеседник "Медузы".
"Письмо врачей Кате Лель и Юрию Лозе - ответ на критику осенне-летней кампании пропаганды вакцинации, - считает политолог Михаил Виноградов. - Скептики уверяли, что кампания троллит антиваксеров и скептиков вместо того, чтобы разрушать имеющиеся у них стереотипы и предубеждения. Ответ звучит несложно: решили ничего не менять, всех высмеивать, скрывать факт раскола в медицинском сообществе и иронизировать над моргами".
37 активных антиваксеров
Тем временем к борьбе с антиваксерами подключились силовики, следует из публикации "Известий". Региональные подразделения Росздравнадзора за три недели передали в прокуратуру и Следственный комитет России информацию о 37 активных антиваксерах, которых вычислили в социальных сетях, пишет газета.
1 ноября Росздравнадзор направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы, отмечают "Известия". По данным издания, больше всего Росздравнадзор интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции".
Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по "закону о фейках" - это ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия), заявили в пресс-службе Росздравнадзора.
О том, что Росздравнадзор разослал в свою территориальные подразделения письма, требуя вычислять антиваксеров, ранее рассказывали активистки в Волгограде, которые в прошлую пятницу ворвались в региональное управление Роспотребнадзора, протестуя против антиковидных штрафов и ограничений.
Во вторник мировой судья Центрального судебного района Волгоградской области оштрафовал одну из участвовавших в акции женщин на 5 тысяч рублей.
Активистки во время своей акции в числе прочего требовали, чтобы местная прокуратура проверила законность действий Росздравнадзора, направленных на борьбу с антиваксерами. По данным "Известий", в Волгоградской области Росздравнадзор установил пять противников вакцинации.
Волгоградская область по этому показателю заняла третье место в стране, на втором - соседняя Ростовская область, где на антиваксеров составили восемь протоколов, а на первом - Карелия, в которой правоохранительные органы выявили 18 потенциальных подозреваемых по уголовной статье о "фейках".
Тем временем в Казани полиция в среду задержала активиста Дмитрия Федорова - он сообщил телеграм-каналу "Сота", что задержали его за репост сообщения с призывом выйти в пятницу на митинг против QR-кодов. Несогласованные властями акции протеста прошли ранее в Екатеринбурге, на Камчатке и в других регионах.
За последние сутки в России зарегистрировали 33 558 новых случаев Covid-19 - на 438 меньше, чем на кануне. Накануне суточный прирост заражений впервые за месяц оказался ниже 34 тысяч. За сутки умерли 1 240 пациентов с коронавирусом - днем ранее было на три смерти больше.
В Москве число выявленных случаев сократилось с 2 749 до 2 533, умерли 93 пациента. Суточная заболеваемость в столице держится на этом уровне третий день подряд, он значительно ниже, чем фиксировали ранее осенью.