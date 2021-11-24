Коронавирус в России: врачи позвали антиваксеров на экскурсию в морг

"Обязательной вакцинации быть не может, это вам любой врач скажет. А если у тебя аллергия? А у переболевших иммунитет лучше [чем у вакцинированных]. Ко мне приходят люди и рассказывают, что начальство их гонит на вакцинацию, хотя они только недавно болели", - сказал сам Зюганов.

СМИ: «Сергей Миронов – лидер антиваксеров». Сослались на письмо главврачей, которым «известна моя позиция». Авторы – явно не врачи, а те, кто долгие годы разваливал медицину. Я – не антиваксер, а сторонник добровольной вакцинации. Власть потеряла доверие и силой его не вернуть! — Сергей Миронов (@mironov_ru) November 24, 2021

"Странное письмо, - сказал радио "Говорит Москва" Кучера. - То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в "красные зоны" больных туберкулезом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше".

"Мы не против вакцин, мы против непроверенных вакцин, а именно это нам предлагают колоть", - заявил изданию "Подъем" Лысаков. По словам бывшего депутата, он сам раньше работал в выездной бригаде реанимации.

"Они отвечают за смерти людей"

Главврач госпиталя в Коммунарке Проценко еще в октябре жаловался на влияние известных антиваксеров на взгляды граждан и отмечал, что сами врачи "сильно не дорабатывают в разъяснительном плане".

Администрация президента России в курсе ситуации. "В курсе, оцениваем очень положительно", - сказал позже журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его оценке, круг людей, которые "пессимистически" относятся к вакцинам, "не широкий, а скорее, все-таки ограниченный".

Власти будут бороться с антиваксерами, используя для этого все законные методы, заявил РБК источник в Кремле. "Они отвечают за смерти людей", - сказал собеседник издания.

Тем временем стало известно, что законопроект о введении QR-кодов для проезде на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования не включен в календарь Госдумы на декабрь. Также в календаре нет даты рассмотрения законопроекта о праве властей регионов вводить QR-коды для посещения общественных мест, обращает внимание Интерфакс.

Накануне издание "Медуза" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) сообщало, что в Кремле и правительстве России никак не могут определиться по поводу дальнейшей судьбы законопроектов о введении системы QR-кодов, против которой яростно выступают антиваксеры. Цель законопроектов - поднять уровень вакцинации в стране.