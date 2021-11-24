Бензема вынесли приговор по делу о шантаже интимным видео

Суд Версаля признал Бензема виновным по делу о шантаже интимным видео другого французского футболиста Матье Вальбуэна, который сейчас выступает за греческий "Олимпиакос".

Помимо условного срока, форвард заплатит штраф в размере 75 тысяч евро. Максимальное наказание, которому мог подвергнуться футболист, - тюремное заключение сроком на пять лет. Суд пришёл к выводу, что француз не осознавал преступного характера своих действий.

Сообщается, что защита Бензема не согласна с таким приговором и будет подавать апелляцию.

Напомним, в 2015 году злоумышленники получили видео интимного характера с участием Вальбуэна. Шантажисты вышли на связь с Бензема, который передавал партнёру по сборной их требования. Следствие установило, что 33-летний француз действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам