Самый теплый день недели: прогноз синоптиков на четверг

В некоторых местах - в основном в Курземе - дождь будет умеренным, а пасмурное небо ожидается над всей Латвией.

Температура воздуха утром и днем поднимется до +5...+9 градусов, к вечеру похолодает.

Ветер юго-западный, со скоростью порывами до 8-13 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду.