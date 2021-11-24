Ср, 24.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Самый теплый день недели: прогноз синоптиков на четверг

ФОТО: Shutterstock

Четверг, 25 ноября, будет самым теплым днем этой недели, и на большей части территории страны ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

В некоторых местах - в основном в Курземе - дождь будет умеренным, а пасмурное небо ожидается над всей Латвией.

Температура воздуха утром и днем поднимется до +5...+9 градусов, к вечеру похолодает.

Ветер юго-западный, со скоростью порывами до 8-13 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду.

В четверг в Риге ожидается пасмурная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +7 градусов.


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