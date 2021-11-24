Новым канцлером Германии станет Олаф Шольц

Новым канцлером станет Олаф Шольц, член СДПГ. Процедура его избрания должна состояться примерно через две недели, позднейшее - 8 декабря.

Он подчеркнул, что краеугольными камнями политики нового правительства будут "суверенная Европа", дружба с Францией и сотрудничество с Соединенными Штатами, что продолжит традицию, существовавшую со времен Второй мировой войны.

Сопредседатель партии "Зеленых" Анналена Бербок по ссобщению Der Spiegel получит пост главы МИД. Ранее она многократно выступала против строительства "Северного потока - 2".

Кристиан Линднер, глава "Свободных демократов", станет новым министром финансов Германии.

63-летний Олаф Шольц последние три года в правительстве Ангелы Меркель занимал пост вице-канцлера и министра финансов.

Выборы в ФРГ состоялись 26 сентября. Переговоры о коалиции между "Зелеными", СДПГ и "Свободными демократами" проходили с конца октября.

Блок ХДС/ХСС, представленный Меркель, впервые с 2005 года не вошел в правящую коалицию.

Курс новой коалиции

Согласно коалиционному соглашению, попавшему в руки DPA, AFP и REUTERS, следующее правительство Германии намерено к 2030 году полностью отказаться от использования угля (на восемь лет раньше ранее запланированного срока). К этому же году они надеются достичь постепенного отказа от использования двигателей внутреннего сгорания и перевести 80% потребления электроэнергии в Германии будет на возобновляемые источники.

Стороны также договорились разрешить двойное гражданство, облегчить получение немецкого гражданства и легализовать марихуану.