Ср, 24.11.2021
Вам доступна вакцина, которая в 20 раз снижает риск госпитализации. Но это не мелочь! Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

Первая женщина-премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после назначения

ФОТО: EPA/Scanpix

Назначенная премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в среду, 24 ноября, подала в отставку всего через несколько часов после своего назначения главой правительства.

Андерссон подала в отставку после того, как парламент не утвердил ее проект бюджета, и "зеленые" покинули коалиционное правительство.

"Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, если из нее выходит одна партия ", - сказала журналистам Андерссон, возглавляющая Социал-демократическую партию.

"Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет поставлена ​​под сомнение", - сказала Андерссон, надеясь, что позже ее восстановят в должности премьера.

54-летняя Магдалена Андерссон стала первой женщиной, ставшей премьер-министром Швеции.


НАВЕРХ
Back