Первая женщина-премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после назначения

Андерссон подала в отставку после того, как парламент не утвердил ее проект бюджета, и "зеленые" покинули коалиционное правительство.

"Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, если из нее выходит одна партия ", - сказала журналистам Андерссон, возглавляющая Социал-демократическую партию.

"Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет поставлена ​​под сомнение", - сказала Андерссон, надеясь, что позже ее восстановят в должности премьера.