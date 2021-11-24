Видео ⟩ Тяжелая авария на самом опасном перекрестке Риги

В ноябре ехавшая по главной дороге Audi врезаласьв грузовик. ДТП попало на камеру наблюдения соседнего частного дома. После аварии и очевидцы, и водитель грузовика бросились на помощь водителю Audi.

В результате аварии пострадал не только забор частного дома, но и машина во дворе. Это не первый случай, когда пострадал хозяин этого дома, именно поэтому на доме и была установлена ​​камера.

Два года назад улица Кайвас на этом перекрестке лишилась преимуществ главной дороги. Их передали улице Дзелзавас, которая в основном используется водителями грузовиков для проезда в логистический центр Lidl. Дальше него проехать уже невозможно, Рижская дума не позаботилась о строительстве участка улицы Дзелзавас длиной около 100 метров.

Эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис признает, что перекресток является одним из самых опасных в Риге: "Если мы хотим навязать водителям такую ​​организацию движения, нужно установить светофор. В противном случае пострадают водители, местные жители.

Рев тормозов, который слышен здесь время от времени, отнюдь не улучшает сон местных жителей. Если продолжают происходить аварии, это значит, что сделано недостаточно".

Эксперт подчеркивает, что Рижская дума пока слишком мало сделала для обеспечения безопасности водителей. Светоотражающие элементы, установленные на дорожных знаках после предыдущего сюжета Bez Tabu, а также горизонтальная разметка недостаточно улучшают ситуацию.

Ирбитис отмечает, что безопасность можно было бы повысить, если бы на перекрестке установили мигающие сигнальные огни. Они привлекут внимание водителей намного раньше, чем решения, используемые сейчас.

Представитель Департамента дорожного движения Рижской думы Вайводс признает, что аварии происходят в результате привычки:

"Здесь мы работать не можем. Дорожные знаки установлены надлежащим образом, и водителям следует обращать на них внимание.

Хорошая новость в том, что это один из маршрутов, по которому планируется пустить метробус. В ходе реализации этой линии планируется решить проблемы с пропускной способностью указанного перекрестка, возможными решениями по безопасности. Не исключено, что в будущем здесь может появиться светофор".

Однако пока не стоит радоваться, это не вопрос года или двух. Если когда-нибудь проект метробуса, ​​который подразумевает гораздо более быструю скорость движения общественного транспорта в столице, реализуется, это все равно случится не ранее чем через пять лет.

Вайводс не считает, что правильно тратить деньги на установку на перекрестке светофоров, которые, возможно, позже придется заменить другими.

Глава ведомства обещает оценить возможность раскрашивания дополнительных пиктограмм на дороге.