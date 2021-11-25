В Иманте на пешеходном переходе сбили школьницу

Происшествие было зафиксировано на пешеходном переходе в 13:30. Водитель Volkswagen не заметил несовершеннолетнюю девочку, пересекавшую Юрмалас гатве. После удара школьница приземлилась на лобовое стекло автомобиля. Свидетель ДТП - мужчина, ехавший за Volkswagen, - рассказал, что все произошло мгновенно. Не было даже времени, чтобы как-то предупредить девочку.

"Я ехал сзади. Девочка шла по пешеходному переходу. Все, что я видел, было как обувь взлетела в воздух", - рассказал свидетель.

Несмотря на только что пережитое, сам водитель Volkswagen сумел описать ситуацию со своей точки зрения. Свою вину в произошедшем он не отрицает, но указывает, что и пешеходу стоило сконцентрировать внимание перед пересечением проезжей части. "Были каких 50 км/час. Может быть я ее слишком поздно увидел. Хорошо, что ничего ужасного не произошло. Ей все-таки надо было посмотреть, машина не может так быстро затормозить".

Однако упомянутый водителем перекресток, в частности, перекресток Юрмалас гатве и Имантской 7-й линии, хорошо просматривается, особенно по направлению в центр города, именно так, как и ехал Volkswagen.

Уровень вины вовлеченных сторон еще оценит полиция, но скорее всего к ответственности будет призван водитель машины.

Медики сообщают, что травмы для жизни девочки не опасны, в основном это ушибы. Для дополнительных исследований пострадавшую доставили в больницу.