ВИДЕО ⟩ Из-за недоразумения латвийка получила штраф за въезд в Юрмалу
Рижанка получила штраф в размере 50 евро от Юрмальской полиции самоуправления, но не понимает за что, рассказывает программа Bez Tabu.
Рижанка получила штраф в размере 50 евро от Юрмальской полиции самоуправления, но не понимает за что, рассказывает программа Bez Tabu.
Рижанка Илона рассказывает о полученном штрафе: "Ехали двумя машинами. Въехали в Юрмалу, заплатили за пропуск и остались там на ночь. На следующий день, когда поехали домой, хотели убедиться, что нам не надо платить за пропуск еще раз, въехав в Юрмалу.
Позвонили по информационному телефону, там ответили, что ничего платить не надо. Ничего. Со спокойным сердцем поехали домой. А теперь, пару месяцев спустя, я получаю штраф в 50 евро за то, что въехала без пропуска".
Илона и ее подруги находятся в непонимании из-за полученного штрафа.
Наверное, я не понимаю эту всю идею, где предусмотрен бесплатный проезд", - сказала она.
Также Илоне не очень ясно, как в Юрмале работают особые платные зоны. Передача Bex Tabu, связавшись с представителем Mobilly, выяснила, что в конкретная ситуация - это недоразумение, потому что ночевала Илона вне зоны особого режима, но на следующий день снова туда въехала, а, значит, нужно было повторно купить пропуск.
Представитель Mobilly Гиртс Славиньш рассказывает о случившемся:
Представитель признает, что для предприятия мобильных переводов и работников Юрмальского самоуправления это будет урок, потому что люди не всегда понимают разницу между зонами.
И, хотя сейчас за въезд в Юрмалу не надо платить, когда с 1 апреля 2022 года возобновится период пропусков, стоит помнить о порядке въезда и выезда из Юрмалы.
Чаще всего Юрмальская дума сталкивается с ситуациями, когда люди случайно забывают заплатить за пропуск.
Видео: сюжет программы Bez Tabu