ВИДЕО ⟩ Из-за недоразумения латвийка получила штраф за въезд в Юрмалу

Рижанка Илона рассказывает о полученном штрафе: "Ехали двумя машинами. Въехали в Юрмалу, заплатили за пропуск и остались там на ночь. На следующий день, когда поехали домой, хотели убедиться, что нам не надо платить за пропуск еще раз, въехав в Юрмалу.

Позвонили по информационному телефону, там ответили, что ничего платить не надо. Ничего. Со спокойным сердцем поехали домой. А теперь, пару месяцев спустя, я получаю штраф в 50 евро за то, что въехала без пропуска".

Илона и ее подруги находятся в непонимании из-за полученного штрафа.

"Нет ясности, как такая ситуация произошла и почему никто нам не сказал по телефону, в какой зоне мы находимся, ведь мы действительно находились в Юрмале.

Наверное, я не понимаю эту всю идею, где предусмотрен бесплатный проезд", - сказала она.

Также Илоне не очень ясно, как в Юрмале работают особые платные зоны. Передача Bex Tabu, связавшись с представителем Mobilly, выяснила, что в конкретная ситуация - это недоразумение, потому что ночевала Илона вне зоны особого режима, но на следующий день снова туда въехала, а, значит, нужно было повторно купить пропуск.

Представитель Mobilly Гиртс Славиньш рассказывает о случившемся:

"Проблема в том, что город Юрмала больше, чем платная зона в Юрмале. Соответственно, в этом случае человек звонил и говорил, но, скорее всего, неточно формулировал вопросы. Это нам урок на будущее".

Представитель признает, что для предприятия мобильных переводов и работников Юрмальского самоуправления это будет урок, потому что люди не всегда понимают разницу между зонами.

И, хотя сейчас за въезд в Юрмалу не надо платить, когда с 1 апреля 2022 года возобновится период пропусков, стоит помнить о порядке въезда и выезда из Юрмалы.

Чаще всего Юрмальская дума сталкивается с ситуациями, когда люди случайно забывают заплатить за пропуск.