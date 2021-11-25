ВИДЕО ⟩ Спаллетти отказался пожимать руку тренеру "Спартака" после матча
Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского "Спартака" Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского "Спартака" Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Матч проходил на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершился победой "Спартака" со счётом 2:1. Оба мяча хозяев на счету Александра Соболева, который реализовал пенальти на 3-й минуте и замкнул передачу Виктора Мозеса на 28-й. У гостей отличился Элиф Элмас на 64-й.
После игры наставник "Спартака" подошёл к Спаллетти, однако тот демонстративно поднял руки вверх и ушёл в подтрибунное помещение.
На послематчевой пресс-конференции Спаллетти объяснил жест тем, что тренер "Спартака" не пожал ему руку перед игрой: "Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив", - заявил итальянец.
Руй Витория ответил на претензию Спаллетти и сказал, что подходил к скамейке "Наполи", но в тот момент итальянца там не было. "Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я. Неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку", - приводит слова Витории Sports.ru.
Отметим, что первая встреча команд, которая состоялась 30 сентября в Неаполе, также завершилась победой "Спартака" (3:2).
После пяти матчей "Спартак" возглавил турнирную таблицу группы "C". Как и у "Наполи", в активе красно-белых 7 очков. В заключительном матче группового этапа "Спартак" 9 декабря на выезде сыграет с варшавской "Легией".