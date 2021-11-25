Чт, 25.11.2021
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ВИДЕО ⟩ Спаллетти отказался пожимать руку тренеру "Спартака" после матча

Лучано Спаллетти ФОТО: Reuters/ScanPix

Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского "Спартака" Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Матч проходил на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершился победой "Спартака" со счётом 2:1. Оба мяча хозяев на счету Александра Соболева, который реализовал пенальти на 3-й минуте и замкнул передачу Виктора Мозеса на 28-й. У гостей отличился Элиф Элмас на 64-й.

После игры наставник "Спартака" подошёл к Спаллетти, однако тот демонстративно поднял руки вверх и ушёл в подтрибунное помещение.

На послематчевой пресс-конференции Спаллетти объяснил жест тем, что тренер "Спартака" не пожал ему руку перед игрой: "Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив", - заявил итальянец.

Руй Витория ответил на претензию Спаллетти и сказал, что подходил к скамейке "Наполи", но в тот момент итальянца там не было. "Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я. Неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку", - приводит слова Витории Sports.ru.

Отметим, что первая встреча команд, которая состоялась 30 сентября в Неаполе, также завершилась победой "Спартака" (3:2).

После пяти матчей "Спартак" возглавил турнирную таблицу группы "C". Как и у "Наполи", в активе красно-белых 7 очков. В заключительном матче группового этапа "Спартак" 9 декабря на выезде сыграет с варшавской "Легией".


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