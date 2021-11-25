ВИДЕО ⟩ Спаллетти отказался пожимать руку тренеру "Спартака" после матча

На послематчевой пресс-конференции Спаллетти объяснил жест тем, что тренер "Спартака" не пожал ему руку перед игрой: "Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив", - заявил итальянец.



Руй Витория ответил на претензию Спаллетти и сказал, что подходил к скамейке "Наполи", но в тот момент итальянца там не было. "Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я. Неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку", - приводит слова Витории Sports.ru.