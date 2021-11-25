Выявлено 1095 новых случаев Covid-19. Скончались 20 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

девять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

18 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Два человека были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 609 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 486 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 721 до 706 случаев.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,7%. Было сделано 12 530 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 250 132 человек.

Таким образом, общее количество умерших пациентов с Covid-19 достигло 4083 человек.

Вакцинация

Бустерная вакцинация от Covid-19 в Латвии по объемам уже значительно превышает суточное количество полученных первых доз вакцин, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В среду от Covid-19 вакцинированы по крайней мере 9880 человек. Первую дозу вакцины получили 1747, а завершили процесс вакцинации 5092 человека, в том числе 862 человека привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

В свою очередь, количество бустерных прививок вчера составило почти треть общего количества - третьей дозой привился 3041 человек.

В целом за первые три дня недели привито около 30 000 человек, 5000 из них получили первую дозу вакцины, 17 000 завершили вакцинацию, а около 8000 получили третью прививку.

На этой неделе вакцинировалось в среднем около 10 250 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе, когда в среднем прививалось около 7200 человек в день, так как было много выходных.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 998 000 человек, что составляет 53% населения страны. Из них вторую дозу уже получили около 898 000 жителей, а еще около 264 000 человек привились вакциной Johnson & Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,16 млн латвийцев, или 61,7% населения страны.

Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson & Johnson составляет почти 1,26 млн человек. В свою очередь, третьей дозой вакцины привито около 53 000 человек, или 2,8% населения.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1835 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1393 пациента с Covid-19, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился в Литве до 919,1 случая. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных ответов среди тестов сократилась до 9,8%.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 619 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 333 пациента с коронавирусом. 281 пациенту из госпитализированных лечение требуется из-за тяжелой формы "Covid-19", в том числе 210 пациентов (74,7 процента) не вакцинированы, а у 71 пациента (25,3 процента) курс вакцинации завершен.

За минувшие сутки проанализировано 5627 тестов, положительный результат дали 619 тестов. Среди получивших позитивный результат 400 не вакцинированы, а у 219 завершен курс вакцинации.