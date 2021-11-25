Президенты стран Балтии и Польши выразили озабоченность по поводу действий России

Президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгил Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивают, что "Мемориал" - одна из старейших независимых организаций, занимающаяся защитой прав человека в России и документирующая преступления сталинской эпохи на всем постсоветском пространстве.

"Мы высоко ценим самоотверженность и решимость сотрудников "Мемориала" сохранить память о жертвах преступлений советского режима, совершенных против народов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также против миллионов россиян, украинцев и людей других национальностей. Мы восхищены деятельностью граждан России, готовых рассказать всю правду о неудобной истории и нарушениях прав человека, совершаемых тоталитарными режимами. Эта работа является важным вкладом в сохранение коллективной памяти Европы", - говорится в заявлении.

Президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии договорились укреплять сотрудничество в борьбе с фальсификацией истории, дезинформацией и историческим ревизионизмом.