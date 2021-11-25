Порошок или жидкость: что ввели Путину в рамках испытания вакцины?

По словам Путина, замдиректора Института Гамалеи Денис Логунов, проводивший повторную вакцинацию президента, с помощью шприца распылил "порошок назальной формы".

"То есть это что такое? Это просто тоже шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет "три", пшикнул с одной стороны, с другой стороны, 15 минут я потом посидел — и все на этом закончилось", — рассказал Путин.

Однако, позже Песков сообщил, что Путину ввели именно жидкость. "Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", — сказал пресс-секретарь главы государства, отметив, что жидкость впрыснули в носоглотку и нос.

Как сообщалось, Владимир Путин 21 ноября ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт", а уже на следующий день принял участие в испытании назальной вакцины.

Денис Логунов из Института Гамалеи заявил "Коммерсанту", что "нет никакой опасности передозировки" при приеме двух препаратов за такой короткий срок. "Интраназальная прививка не попадает в организм в виде полноценной дозы… Внутрь организма не попадает даже процента дозы! Поэтому у вас, грубо говоря, будет просто погрешность по результатам измерения. Передозировки не может быть даже близко! Назальная вакцина вообще не попадает в кровеносную систему!" — заявил Логунов.

Отметим, что соцсети ярко отреагировали на новость об участии Путина в испытании. Многие, разумеется, обратили внимание на схожесть слов "назальный" и сидящего с тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального.

⚡️ Путин произнёс «НАЗАЛЬНЫЙ». Отучает от страха себя постепенно pic.twitter.com/QeKYEaQyR1 — настоящий Низовцев (@zimbru_khv) November 24, 2021

На совещании с Путиным при словах «назальный порошок» половина кабмина заметно встрепенулась. — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 25, 2021

Интересно, а слово "назальный" Путину можно произносить на камеру? pic.twitter.com/vujryQlcZO — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) November 24, 2021

ЯМы Назальный! — Да што ты такое несёшь?! (@vonteug) November 24, 2021

Другие стали состязаться в стихотворчестве.

Забыть весь негатив реально,

Поможет порошок назальный. — Мурат ММ (@MypatMM) November 25, 2021

Доктор едет-едет

сквозь снежную равнину.

Порошок назальный

людям он везёт. — Броненосец впотёмках (@Bronenosecnight) November 25, 2021

Как обычно я пошел

Взял назальный порошок

А кто скажет не назальный

Клевета и фотошоп — я список кораблей (@Urody) November 24, 2021

Ну и разумеется, не обошлось без шуток про "белый порошок".