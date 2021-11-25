Порошок или жидкость: что ввели Путину в рамках испытания вакцины?

По словам Путина, замдиректора Института Гамалеи Денис Логунов, проводивший повторную вакцинацию президента, с помощью шприца распылил "порошок назальной формы".
"То есть это что такое? Это просто тоже шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет "три", пшикнул с одной стороны, с другой стороны, 15 минут я потом посидел — и все на этом закончилось", — рассказал Путин.
Однако, позже Песков сообщил, что Путину ввели именно жидкость. "Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", — сказал пресс-секретарь главы государства, отметив, что жидкость впрыснули в носоглотку и нос.
Как сообщалось, Владимир Путин 21 ноября ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт", а уже на следующий день принял участие в испытании назальной вакцины.
Денис Логунов из Института Гамалеи заявил "Коммерсанту", что "нет никакой опасности передозировки" при приеме двух препаратов за такой короткий срок. "Интраназальная прививка не попадает в организм в виде полноценной дозы… Внутрь организма не попадает даже процента дозы! Поэтому у вас, грубо говоря, будет просто погрешность по результатам измерения. Передозировки не может быть даже близко! Назальная вакцина вообще не попадает в кровеносную систему!" — заявил Логунов.
Отметим, что соцсети ярко отреагировали на новость об участии Путина в испытании. Многие, разумеется, обратили внимание на схожесть слов "назальный" и сидящего с тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального.
Другие стали состязаться в стихотворчестве.
Ну и разумеется, не обошлось без шуток про "белый порошок".