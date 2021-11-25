Женщина получила в морге тело умершего родственника с синяками. Комментарий больницы

"Потерять близкого человека - большая боль, но когда я увидела, как он выглядит, что тут сказать, умерший - голый. Лицо - высохшее и синее от маски. Появляется вопрос, может быть, вообще не было смысла везти его в больницу?" - рассказала Лигита.

Однако Лигита - не единственная с таким болезненным опытом. Подобные рассказы близких звучали уже и раньше, впрочем, в другой части Латвии - в Даугавпилсской больнице.

Умерший близкий Лигиты попал в Валмиерскую больницу как пациент с Covid-19. Медики поясняют, что синяки на лице, возможно, появились из-за того, что человек долгое время был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Представитель Видземской больницы Бенита Брилле указала: "Тело умершего человека доставляется из отделения в помещение временного хранения, спустя определенное время за телом приходят представители морга. Обычно порядок таков, что на умершего надет подгузник, его заворачивают в одноразовую простыню, а пациентов с Covid-19 - помещают еще и в черный мешок".

Подготовка тела для передачи в морг в Валмиере проходит по разработанным учреждением правилам. Раньше подобных претензий не было, но медики признают, что, когда впервые видишь близкого человека мертвым, может быть шок в связи с неэтичной стороной данной процедуры.

"Если человек никогда не сталкивался с такой ситуацией и если помнит своего близкого живым, теплым, то, конечно, может быть шок", - сказала Брилле.

Инспекция здравоохранения на этот раз ситуацию не прокомментировала, так как письменных претензий близких к работе персонала Валмиерской больницы нет.

Опытный реаниматолог Петерис Клява отмечает, что обычно в таких ситуациях большую роль играет коммуникация медперсонала с близкими усопшего.

"То, что мы не можем ничего подробно объяснить, - это не вина причастных, это может произойти из-за нехватки времени у медперсонала. Людям нужен дружественный, сочувствующий и информативный разговор, ничего сложного. Это могло бы снизить и число претензий, так как в момент, когда человек страдает, всегда появляются претензии как к стране, так и к людям", - отметил Клява.

Он также рассказал, что в синяках и пролежнях на частях тела умершего, появляющихся в результате длительной технологической помощи, нет ничего необычного, несмотря на то, что это может быть очень травматично для близких.