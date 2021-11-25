До сих пор лишь изредка врачи решали отложить Covid-вакцинацию

Семейный врач, оценивая здоровье и побочные заболевания человека, может направить пациента до проведения вакцинации на дополнительную оценку врачебным специалистом или же на врачебный консилиум. Однако, как отмечает Министерство здравоохранения, до сих пор в абсолютном большинстве случаев для проведения вакцинации не было противопоказаний.

В министерстве отмечают, что это сравнительно редкие случаи, когда консилиум принял решение о необходимости отложить вакцинацию. В больнице Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня из 166 консилиумов лишь в одном случае принято решение отложить вакцинацию, а в Рижской Восточной клинической университетской больнице - из 90 консилиумов в семи случаях было принято решение отложить вакцинацию.

Специалисты клинических университетских больниц подчеркивают, что у лиц, у которых бывали аллергические реакции, например, на определенные продукты питания, отдельные медикаменты, аллергены среды или укусы насекомых, вакцинация должна быть проведена в общем порядке с наблюдением в течение 15 минут после вакцинации. В таких случаях до вакцинации не требуется дополнительных консультаций аллерголога и углубленного тестирования на аллергенов, так как такие пациенты принадлежат к группе низкого риска.

Лица, у которых были аллергические реакции, которые вызвали анафилактический шок, на продукты питания, отдельные лекарства или после ввода другой вакцины или медикаментов, по словам специалистов, принадлежат к группе среднего риска. В таких случаях дополнительная консультация аллерголога не требуется, а вакцинация проводится с осторожностью, предусматривая более длительное время наблюдения - от 30 до 60 минут после вакцинации.

В свою очередь, у лиц, у которых была аллергическая реакция после введения первой дозы вакцины, а также, в целом, была аллергическая реакция на другие инъекционные медикаменты или на неидентифицированные медикаменты, принадлежат к группе высокого риска. Им перед вакцинацией необходима консультация аллерголога и углубленное тестирование, отмечают специалисты больниц. В таком случае вакцинация проводится после получения заключения аллерголога и рекомендаций.

Во вторник прошла встреча семейных врачей, специалистов клинических университетских больниц специалистов вовлеченных структур, чтобы обсудить сотрудничество в вопросе вакцинации жителей от Covid-19. Во время встречи было отмечено, что в случаях, когда имеется обоснованная причина, вакцинацию против Covid-19 возможно провести в дневном стационаре, где в случае необходимости можно оказать необходимую помощь.