Видео ⟩ В Ледурге неизвестный проехал по могилам на кладбище на бусике и сбежал

В Ледурге по кладбищу ездит машина, она таранит памятники, ограждения и насаждения - примерно такие слова услышали по телефону ранним утром сотрудники ответственных служб.

Водитель бусика лавировал между деревьями и после бесчинства на территории кладбища умудрился проехать еще несколько километров. Возможно, нарушитель смог бы проехать еще дальше, но его планам помешала канава. Машина соскользнула с пригорка и застряла. Водитель продолжил бегство пешком и скрылся в лесу.

Стражи порядка решили не проверять способности своего автомобиля в условиях бездорожья и глубоко в лес не поехали, а дошли до бусика пешком. Позже на место происшествия прибыл представитель некой фирмы, так как Volkswagen, как оказалось, принадлежит предприятию и, скорее всего, в неприятности попал один из его работников.