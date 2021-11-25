Видео ⟩ В Ледурге неизвестный проехал по могилам на кладбище на бусике и сбежал

В Ледурге по кладбищу ездит машина, она таранит памятники, ограждения и насаждения - примерно такие слова услышали по телефону ранним утром сотрудники ответственных служб.
Водитель бусика лавировал между деревьями и после бесчинства на территории кладбища умудрился проехать еще несколько километров. Возможно, нарушитель смог бы проехать еще дальше, но его планам помешала канава. Машина соскользнула с пригорка и застряла. Водитель продолжил бегство пешком и скрылся в лесу.
Стражи порядка решили не проверять способности своего автомобиля в условиях бездорожья и глубоко в лес не поехали, а дошли до бусика пешком. Позже на место происшествия прибыл представитель некой фирмы, так как Volkswagen, как оказалось, принадлежит предприятию и, скорее всего, в неприятности попал один из его работников.
Полиция начала процесс административного нарушения.
Кроме того, стражи порядка призывают отозваться свидетелей, позвонив по номеру телефона 67829194 или 110.
Как выяснил телеканал TV3 у представителей кладбища, неадекватный водитель проехал по двум могилам и повредил их ограды, сбил с места один памятник и повредил насаждения.
Смотрите сюжет на латышском языке: