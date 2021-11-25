Глава RB Rail: Rail Baltica будем строить по всему маршруту ближайшие два-три года

"Мы планируем, что в ближайшие два-три года строительные работы будут вестись на всех 870 километрах", - сказал глава RB Rail.

Он отметил, что стратегии стран Балтии по реализации проекта различаются, но важно, чтобы все они вели к достижению общих целей.

Дриксна рассказал, что в настоящее время ведутся строительные работы возле Каунаса в Литве по направлению в Латвию, в Эстонии на запланированном маршруте магистрали строятся различные точечные объекты, а в Латвии начались работы на наиболее сложных и требующих временных затрат объектах - Центральном железнодорожном вокзале в Риге и в Рижском аэропорту.

По словам главы RB Rail, с учетом того, что проект начинался постепенно, его завершение также намечено по частям. "Завершение первых участков намечено на 2026 год. Весь проект мы можем завершить к 2030 году", - сказал Дриксна, добавив, что одним из первых участков железной дороги, который может быть завершен в 2026-2027 годах, является участок между Рижским аэропортом и Каунасом.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллинна до литовско-польской границы, которая свяжет страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию с колеей шириной 1435 мм протяженностью 870 километров, которая позволит поездам двигаться со скоростью до 240 километров в час.