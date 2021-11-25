Вакцинацию от Covid-19 смогут проводить и фармацевты

Правительство определит требования к профессиональной компетенции фармацевтов, которые будут проводить вакцинацию.

Ранее было установлено, что вакцинацию может проводить только сертифицированный медицинский работник.

Также поправки предусматривают, что медицинский работник или фармацевт, которые констатировали осложнения от вакцинации, обязаны немедленно сообщить об этом в порядке, установленном Кабинетом министров.