Чт, 25.11.2021
Она звонит мне и говорит: "У меня мама под завалами, вы можете помочь?". А что я могу, сидя у микрофона? Вадим Радионов, журналист
Вадим Радионов, журналист

Вакцинацию от Covid-19 смогут проводить и фармацевты

ФОТО: EPA/Scanpix

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об эпидемиологической безопасности, разрешающие фармацевтам проводить вакцинацию в соответствии с требованиями, установленными Кабинетом министров.

Правительство определит требования к профессиональной компетенции фармацевтов, которые будут проводить вакцинацию.

Ранее было установлено, что вакцинацию может проводить только сертифицированный медицинский работник.

Также поправки предусматривают, что медицинский работник или фармацевт, которые констатировали осложнения от вакцинации, обязаны немедленно сообщить об этом в порядке, установленном Кабинетом министров.

Разрешение фармацевтам проводить в аптеках вакцинацию от Covid-19, гриппа и клещевого энцефалита также облегчит работу семейных врачей и уменьшит нагрузку на них.


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