Видео ⟩ Гонки по Риге: пьяный водитель Porsche без прав пытался сбежать от полиции

Как на своей странице в Facebook сообщает Государственная полиция, в среду после трех часов дня сотрудники полиции в окрестностях Межапарка зафиксировали автомобиль марки Porsche, который вместо 50 км/ч ехал со скоростью 89 км/ч. Полицейские подъехали к машине и потребовали остановиться, но водитель Porsche увеличил скорость и попытался скрыться.

Для поимки правонарушителя пришлось задействовать дополнительные экипажи. На 2-й Чиекуркалнской линии машину удалось остановить, водитель выпрыгнул и попытался сбежать, но полицейские его задержали.

Кроме того, во время побега водитель еще умудрился дверью Porsche повредить автомобиль Госполиции. А один из стражей правопорядка во время задержания получил травмы, его пришлось доставить в медицинское учреждение.

Видео: Погоня за Porsche

Водителем оказался мужчина 1991 года рождения, который раньше уже попадал в поле зрения полиции. Проверка на алкоголь показала 1,19 промилле. Также у мужчины не было водительских прав, за что и был начат уголовный процесс.

Кроме того, было начато еще восемь административных процессов: за превышение скорости; за неподчинение полицейским; за бегство; за несоблюдение красного сигнала светофора; за проезд под знак "Въезд запрещен"; за агрессивную езду; за выезд на встречную полосу; за то, что автомобиль не был зарегистрирован по правилам, и за отсутствие номерного знака сзади.