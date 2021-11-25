Чт, 25.11.2021
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Вадим Радионов, журналист
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Видео ⟩ Гонки по Риге: пьяный водитель Porsche без прав пытался сбежать от полиции

ФОТО: Facebook/Valsts Policija

В среду, 24 ноября, сотрудники Рижской муниципальной дорожной полиции, находясь в нетрафарированной машине, в окрестностях Межапарка заметили автомобиль, который превысил разрешенную скорость движения на 39 км/ч. Полицейские несколько раз приказали водителю остановиться, но тот попытался скрыться. За ряд правонарушений был начат уголовный процесс, а также восемь административных процессов.

Как на своей странице в Facebook сообщает Государственная полиция, в среду после трех часов дня сотрудники полиции в окрестностях Межапарка зафиксировали автомобиль марки Porsche, который вместо 50 км/ч ехал со скоростью 89 км/ч. Полицейские подъехали к машине и потребовали остановиться, но водитель Porsche увеличил скорость и попытался скрыться.

Для поимки правонарушителя пришлось задействовать дополнительные экипажи. На 2-й Чиекуркалнской линии машину удалось остановить, водитель выпрыгнул и попытался сбежать, но полицейские его задержали.

Кроме того, во время побега водитель еще умудрился дверью Porsche повредить автомобиль Госполиции. А один из стражей правопорядка во время задержания получил травмы, его пришлось доставить в медицинское учреждение.

Видео: Погоня за Porsche

Водителем оказался мужчина 1991 года рождения, который раньше уже попадал в поле зрения полиции. Проверка на алкоголь показала 1,19 промилле. Также у мужчины не было водительских прав, за что и был начат уголовный процесс.

Кроме того, было начато еще восемь административных процессов: за превышение скорости; за неподчинение полицейским; за бегство; за несоблюдение красного сигнала светофора; за проезд под знак "Въезд запрещен"; за агрессивную езду; за выезд на встречную полосу; за то, что автомобиль не был зарегистрирован по правилам, и за отсутствие номерного знака сзади.

Административный процесс также был начат в отношении несовершеннолетнего пассажира машины - за неподчинение полицейскому.


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