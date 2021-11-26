ВИДЕО ⟩ Чудо-гол Алькантары признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов
Автором лучшего гола по итогам прошедших на этой неделе матчей Лиги чемпионов стал полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара, информирует сайт УЕФА.
Автором лучшего гола по итогам прошедших на этой неделе матчей Лиги чемпионов стал полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара, информирует сайт УЕФА.
30-летний Алькантара отличился в матче пятого тура Лиги чемпионов, поразив ворота "Порту" (2:0). Испанец открыл счёт в этом матче, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.
Гол Алькантары получился эстетически очень красивым. В комментариях мнения болельщиков разделились - часть из них уверена, что мяч во время полёта коснулся газона, а другим кажется, что он не дотронулся земли. Что скажете?
This angle of Thiago's goal. Wow. pic.twitter.com/lzrEYNSmdf— CF Comps (@CF_Comps) November 24, 2021
На звание лучшего гола недели также претендовали мячи, забитые полузащитником "Спортинга" Педру Гонсалвешем, защитником "Янг Бойз" Сильваном Хефти и нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, который эффектным ударом через себя поразил ворота киевского "Динамо".
Матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 7-8 декабря.