Пт, 26.11.2021
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ВИДЕО ⟩ Чудо-гол Алькантары признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

Тьяго Алькантара ФОТО: Reuters/ScanPix

Автором лучшего гола по итогам прошедших на этой неделе матчей Лиги чемпионов стал полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара, информирует сайт УЕФА.

30-летний Алькантара отличился в матче пятого тура Лиги чемпионов, поразив ворота "Порту" (2:0). Испанец открыл счёт в этом матче, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.

Гол Алькантары получился эстетически очень красивым. В комментариях мнения болельщиков разделились - часть из них уверена, что мяч во время полёта коснулся газона, а другим кажется, что он не дотронулся земли. Что скажете?

На звание лучшего гола недели также претендовали мячи, забитые полузащитником "Спортинга" Педру Гонсалвешем, защитником "Янг Бойз" Сильваном Хефти и нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, который эффектным ударом через себя поразил ворота киевского "Динамо".

Матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 7-8 декабря.


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