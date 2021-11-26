ВИДЕО ⟩ Чудо-гол Алькантары признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

30-летний Алькантара отличился в матче пятого тура Лиги чемпионов, поразив ворота "Порту" (2:0). Испанец открыл счёт в этом матче, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.

Гол Алькантары получился эстетически очень красивым. В комментариях мнения болельщиков разделились - часть из них уверена, что мяч во время полёта коснулся газона, а другим кажется, что он не дотронулся земли. Что скажете?