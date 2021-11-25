Видео ⟩ На одном из опаснейших перекрестков Риги продолжаются аварии

В ноябре автомобиль марки Audi врезался в грузовик, которые ехал по главной улице. Авария была запечатлена на камеры видеонаблюдения ближайшего частного дома. После происшествия свидетели и водитель грузовика поспешили на помощь водителю Audi.

В происшествии пострадал не только забор частного дома, но и припаркованный во дворе автомобиль. Это не первый случай, когда пострадало имущество владельца дома - поэтому во дворе и установлена камера.

Два года назад улица Кайвас потеряла на этом перекрестке статус главной дороги. Преимущество было передано улице Дзелзавас, по которой в основном двигаются грузовики - по пути в центр логистики Lidl. Дальше, чем Lidl, проехать нельзя, так как Рижская дума не позаботилась о том, чтобы достроить примерно 100 метров проезжей части на улице Дзелзавас (в сторону перекрестка с улицей Улброкас).

Эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис признает, что этот перекресток - один из опаснейших в Риге. "То, что происходит на этом перекрестке, делает его одним из опаснейших в Риге. Если мы хотим навязать водителям такую организацию движения, нужно установить светофор. В противном случае будут страдать водители и местные жители.

Скрип тормозов, который тут слышен время от времени, точно не улучшает сон местных жителей. Если аварии продолжаются, значит - не сделано достаточно",

- отметил эксперт. Он подчеркнул, что Рижская дума на этом перекрестке сделала слишком мало, чтобы позаботиться о безопасности водителей. После прошлого сюжета Bez Tabu были установлены отражатели на знаках и горизонтальная разметка, но этого недостаточно для улучшения ситуации.

Ирбитис указал, что перекресток бы стал безопаснее с установкой мерцающих предупредительных знаков. Это бы привлекло внимание водителей гораздо быстрее, чем те решения, которые введены на данный момент.

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс допускает, что аварии происходит ввиду силы привычки: "Возможно, аварии тут происходят, так как действует сила привычки.

Тут мы не может действовать. Установлены соответствующие знаки, водители должны обращать на них внимание.

Хорошая новость в том, что это один из маршрутов, где будет ходить метробус. Таким образом предполагается решить проблему с пропускной способностью перекрестка, а также заняться вопросами безопасности. Возможно, в будущем тут появится светофор".

Правда, заранее радоваться не стоит, так как это займет не год и не два. Если проект метробуса, который позволит гораздо быстрее перемещаться по столице на общественном транспорте, будет реализован, это произойдет не раньше чем через пять лет.

Вайводс не считает, что целесообразно тратить средства на установку светофоров сейчас, так как позже их, возможно, придется менять на другие.

Руководитель департамента обещает рассмотреть возможность нарисовать на покрытии дороги новые пиктограммы.