Латвия достигла самого высокого охвата вакцинацией среди стран Балтии

По данным Национальной службы здравоохранения, одну дозу вакцины в Латвии получили 1 262 153 человека или 67,1% от общей численности населения. В Литве, по данным Департамента статистики, первую дозу получили 1 858 952 человека. или 66,8% от общей численности населения, а в Эстонии, по данным Департамента здравоохранения - 62%, или 824 451 человек.

В Латвии наиболее велика доля и завершивших процесс вакцинации - 61,7% населения, или 1 161 868 человек. В Эстонии этот показатель составляет 58,9% (783 528 человек), в Литве - 54,8% (1 526 132 человека).

По количеству бустерных вакцинаций Латвия отстает от соседних стран. Если в Литве и Эстонии этот показатель составляет 8,7% и 11,9% соответственно, то в Латвии - 2,8%. В Латвии дополнительную дозу вакцины получили 52 660 человек, в Эстонии - 158 783, в Литве - 243 071 человек.