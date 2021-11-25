"Нефтехимик" нанёс рижскому "Динамо" четвёртое поражение подряд

Матч проходил в ЛД "Нефтехим Арена" в Нижнекамске и завершился победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

На 8-й минуте счёт открыл форвард хозяев Марат Хайруллин, а на 39-й минуте Рудольф Червены восстановил равновесие на табло. На 42-й минуте Червены вывел рижан вперёд, оформив дубль. Ему ассистировали Лукаш Радил и Патрик Озолс.

За три минуты до финальной сирены форвард "Нефтехимика" Андрей Чивилёв вновь сравнял счёт. В серии буллитов точными бросками в составе хозяев отметились Марат Хайруллин и Евгений Митякин, а в составе "Динамо" единственный буллит реализовал Рудольф Червены.

В данный момент рижское "Динамо" с 26 очками в 31 матче занимает 11-е место в Западной конференции. "Нефтехимик" одержал четвёртую победу за пять матчей и с 34 очками в 32 матчах занимает 7-е место на Востоке.