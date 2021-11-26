В ближайшие дни выпадет около 25 см снега

В субботу и в ночь на воскресенье ожидаются длительные осадки, во многих местах образуется слой снега толщиной от двух до четырех сантиметров, на востоке страны снег будет идти интенсивнее и толщина снежного покрова достигнет шести сантиметров. В северных краях ожидается и метель, потому что будет дуть порывистый северо-восточный ветер.

В воскресенье в основном сохранится пасмурная погода, но уже не ожидается больших осадков и ветер станет медленным. Температура воздуха и ночью, и днем будет близка к нулю, в Видземе наступит небольшой мороз.

В ночь на понедельник прибудет новый циклон – возможен сильный снегопад. В течение следующей недели покров снега, скорее всего, станет толще, а температура воздуха местами ночью может упасть до -10 градусов. В зависимости от движения циклонов иногда возможна оттепель и сильный ветер.

Если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет ниже нуля, наступит метеорологическая зима.