Латвийские баскетболисты начали отбор на ЧМ с поражения от Сербии
Мужская сборная Латвии по баскетболу начала отборочный турнир на чемпионат мира 2023 года выездным поражением от Сербии.
Мужская сборная Латвии по баскетболу начала отборочный турнир на чемпионат мира 2023 года выездным поражением от Сербии.
Матч завершился со счётом 100:101 (33:28, 23:24, 19:25, 25:24) в пользу сербской сборной.
Победу сербам принёс Марко Ягодич-Куриджа, который нанёс точный бросок за две секунды до конца основного времени.
Самым результативным в составе латвийской сборной стал Рихард Ломажс, который набрал 33 очка. По 17 очков в копилку сборной Латвии принесли Дайрис Бертанс и Андрей Гражулис. Ещё 14 очков заработал Кристерс Зорикс.
В составе сербской сборной 21 очко заработал Милош Теодосич. 17 очков принёс Алекс Аврамович, 16 очков - вышеупомянутый Ягодич-Куриджа.
Напомним, сборной Латвии в отборочном цикле предстоят матчи с Сербией, Бельгией и Словакией. В следующем матче латвийские баскетболисты у себя дома сыграют со Словакией, которая также начала отборочный цикл с поражения, уступив бельгийцам со счётом 57:83. Матч Латвия - Словакия состоится 29 ноября в "Арена Рига".
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Это будет первый чемпионат мира, который пройдёт в нескольких странах. Ожидается, что в турнире примут участие 32 команды. Чемпионский титул будет защищать сборная Испании.