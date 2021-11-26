Пт, 26.11.2021
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Латвийские баскетболисты начали отбор на ЧМ с поражения от Сербии

Рихард Ломажс ФОТО: FIBA.com

Мужская сборная Латвии по баскетболу начала отборочный турнир на чемпионат мира 2023 года выездным поражением от Сербии.

Матч завершился со счётом 100:101 (33:28, 23:24, 19:25, 25:24) в пользу сербской сборной.

Победу сербам принёс Марко Ягодич-Куриджа, который нанёс точный бросок за две секунды до конца основного времени.

Самым результативным в составе латвийской сборной стал Рихард Ломажс, который набрал 33 очка. По 17 очков в копилку сборной Латвии принесли Дайрис Бертанс и Андрей Гражулис. Ещё 14 очков заработал Кристерс Зорикс.

В составе сербской сборной 21 очко заработал Милош Теодосич. 17 очков принёс Алекс Аврамович, 16 очков - вышеупомянутый Ягодич-Куриджа.

Напомним, сборной Латвии в отборочном цикле предстоят матчи с Сербией, Бельгией и Словакией. В следующем матче латвийские баскетболисты у себя дома сыграют со Словакией, которая также начала отборочный цикл с поражения, уступив бельгийцам со счётом 57:83. Матч Латвия - Словакия состоится 29 ноября в "Арена Рига".

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Это будет первый чемпионат мира, который пройдёт в нескольких странах. Ожидается, что в турнире примут участие 32 команды. Чемпионский титул будет защищать сборная Испании.


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