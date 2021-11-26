Латвийские баскетболисты начали отбор на ЧМ с поражения от Сербии

Матч завершился со счётом 100:101 (33:28, 23:24, 19:25, 25:24) в пользу сербской сборной.

Победу сербам принёс Марко Ягодич-Куриджа, который нанёс точный бросок за две секунды до конца основного времени.

Самым результативным в составе латвийской сборной стал Рихард Ломажс, который набрал 33 очка. По 17 очков в копилку сборной Латвии принесли Дайрис Бертанс и Андрей Гражулис. Ещё 14 очков заработал Кристерс Зорикс.

В составе сербской сборной 21 очко заработал Милош Теодосич. 17 очков принёс Алекс Аврамович, 16 очков - вышеупомянутый Ягодич-Куриджа.

Напомним, сборной Латвии в отборочном цикле предстоят матчи с Сербией, Бельгией и Словакией. В следующем матче латвийские баскетболисты у себя дома сыграют со Словакией, которая также начала отборочный цикл с поражения, уступив бельгийцам со счётом 57:83. Матч Латвия - Словакия состоится 29 ноября в "Арена Рига".