Пт, 26.11.2021
Она звонит мне и говорит: "У меня мама под завалами, вы можете помочь?". А что я могу, сидя у микрофона? Вадим Радионов, журналист
Вадим Радионов, журналист

Фото ⟩ Бузова вышла на связь из больницы: "Прогнозы не очень хорошие"

Ольга Бузова ФОТО: Кадр из видео

Популярная телезвезда и блогер Ольга Бузова находится сейчас в больнице, где получает необходимое лечение. Ранее звезда сообщила, что у нее травма руки. Об она рассказала в Instagram.

У Ольги повреждена кисть и из-за этого она не может полноценно двигать левой рукой. "Кисть покинула чат", - шутит артистка. В этом состоянии Бузова находится уже несколько недель. 

"Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо. Левой рукой сложно писать, поэтому даже рубрику "Вопрос/ответ" не устроить. С утра до вечера процедуры, капельницы. Прогнозы не очень хорошие. Восстановление будет долгим, но главное, что мы начали комплексное лечение. Мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами", - написала она.

Бузова опровергла слухи о том, что она легла в клинику, чтобы сделать грудь. 

Напомним, 35-летняя Ольга Бузова несколько месяцев готовилась к сольному шоу "Вот она я", которое так и не состоялось из-за коронавирусных ограничений. К сожалению, плотный график сказался на здоровье звезды.

"Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram", - сообщила она.


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