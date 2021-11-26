Фото ⟩ Бузова вышла на связь из больницы: "Прогнозы не очень хорошие"

У Ольги повреждена кисть и из-за этого она не может полноценно двигать левой рукой. "Кисть покинула чат", - шутит артистка. В этом состоянии Бузова находится уже несколько недель.

"Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо. Левой рукой сложно писать, поэтому даже рубрику "Вопрос/ответ" не устроить. С утра до вечера процедуры, капельницы. Прогнозы не очень хорошие. Восстановление будет долгим, но главное, что мы начали комплексное лечение. Мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами", - написала она.

Бузова опровергла слухи о том, что она легла в клинику, чтобы сделать грудь.

Напомним, 35-летняя Ольга Бузова несколько месяцев готовилась к сольному шоу "Вот она я", которое так и не состоялось из-за коронавирусных ограничений. К сожалению, плотный график сказался на здоровье звезды.