Выявлено 874 новых случая Covid-19. Скончались 30 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 874 новых случая Covid-19, поступила информация о 30 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 874 новых случая Covid-19, поступила информация о 30 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
25 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Пять человек были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 526 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 348 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 706 до 678,9 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 10 848 тестов.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 251 006 человек.
Таким образом, общее количество умерших пациентов с Covid-19 достигло 4113 человек.
Вакцинация
Бустерные вакцины от Covid-19 получили 56 000 человек, что составляет 3% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В четверг от Covid-19 вакцинированы по крайней мере 8992 человека. Первую дозу вакцины получили 1276, а завершили процесс вакцинации 4558 человек, в том числе 704 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
Количество бустерных прививок вчера составило почти треть общего количества - третьей дозой привились 2958 человек.
В целом за первые четыре дня недели привито около 42 000 человек, 7000 из них получили первую дозу вакцины, 23 000 завершили вакцинацию, а около 12 000 получили третью прививку.
На этой неделе вакцинировались в среднем около 10 500 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе, когда в среднем прививалось около 7200 человек в день, так как было много выходных.
К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1 млн человек, что составляет 53,1% населения страны. Из них вторую дозу уже получили около 903 000 жителей, а еще около 265 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,17 млн латвийцев, или 62% населения страны.
Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson&Johnson составляет почти 1,26 млн человек.
Страны Балтии
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 2002 новых случая заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
В больницах Литвы проходят лечение 1402 пациента с Covid-19, 131 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 16,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился в Литве до 899,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов немного выросла и составила 10,2%.