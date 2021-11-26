Выявлено 874 новых случая Covid-19. Скончались 30 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

три человека в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человек в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

шесть человек в возрасте от 70 до 79 лет;

11 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

25 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Пять человек были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 526 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 348 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 706 до 678,9 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 10 848 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 251 006 человек.

Таким образом, общее количество умерших пациентов с Covid-19 достигло 4113 человек.

Вакцинация

Бустерные вакцины от Covid-19 получили 56 000 человек, что составляет 3% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В четверг от Covid-19 вакцинированы по крайней мере 8992 человека. Первую дозу вакцины получили 1276, а завершили процесс вакцинации 4558 человек, в том числе 704 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Количество бустерных прививок вчера составило почти треть общего количества - третьей дозой привились 2958 человек.

В целом за первые четыре дня недели привито около 42 000 человек, 7000 из них получили первую дозу вакцины, 23 000 завершили вакцинацию, а около 12 000 получили третью прививку.

На этой неделе вакцинировались в среднем около 10 500 человек в день, что больше, чем на прошлой неделе, когда в среднем прививалось около 7200 человек в день, так как было много выходных.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 1 млн человек, что составляет 53,1% населения страны. Из них вторую дозу уже получили около 903 000 жителей, а еще около 265 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, процесс вакцинации завершили 1,17 млн латвийцев, или 62% населения страны.

Общее количество получивших первую дозу вакцины и вакцину Johnson&Johnson составляет почти 1,26 млн человек.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 2002 новых случая заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В больницах Литвы проходят лечение 1402 пациента с Covid-19, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.