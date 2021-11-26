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Предпраздничные покупки не должны быть утомительными, и если вы хотите удивить особенного человека в своей жизни - друга, супруга, папу или начальника, то сейчас самый последний момент, чтобы начать поиски и приобрести лучшие подарки на Новый год.

Несомненно, многие встают перед дилеммой: что подарить на Новый год, особенно мужчине, у которого вроде все есть. Когда магазины полны широчайшим выбором различных Рождественских и Новогодних подарков на любой вкус и цвет, голова идет кругом и чаще всего мы выходим из магазина с пустыми руками или оставляем наполненную “корзину” в интернет-магазине на потом, чтобы обдумать свой выбор.

Для мужчины, у которого “есть все”, лучшим сюрпризом станет подарок-впечатление, который поднимет настроение и подарит много позитивных эмоций. Тут можно подобрать путешествия, мотоспорт, активный отдых на воде, спортивные соревнования, отдых в спа или бане и другие идеи, которые подарят самое драгоценное: время для себя!

Независимо от вашего бюджета, мы подготовили 5 ТОП подарков для мужчины, у которого вроде все есть. Мы гарантируем, что получив такой подарок на Новый год, мужчина не останется равнодушным.

1. Играть по-настоящему

По данным Google Shopping (Google Продукты), топ подарков на Новый год и Рождество, которые чаще всего разыскивают на зимние праздники в 2021-м году возглавляют парфюм и игровые приставки. Будьте более креативными: самые прикольные подарки на Новый год это игры, в которых можно участвовать по-настоящему! Лазертаг, старый, добрый боулинг, настольный хоккей, футбогольф, квест-компаты, аирсофт и другие отличные игры в кругу друзей и вне дома станут отличным подарком для тех, кто любит дух соревнования и готов подвигаться!

2. Позитивный адреналин

Есть люди, для которых адреналин необходим как воздух! Если ваш знакомый, друг или может любимый обожает активный отдых, скорость, высоту, драйв, то вам не стоит и думать о другом подарке. Развлечения созданы, чтобы ими можно было наслаждаться, и жить сегодняшним моментом иногда может быть даже очень полезно, чтобы вновь обрести радость жизни и целеустремленность. Можете вручить подарочный сертификат в парк аттракционов или тоже вместе с любимым, например, полетать тандемом на параплане.

3. После тяжелого рабочего дня

Привычные будни легче скоротать, будучи отдохнувшим и бодрым! Процедуры, которые расслабляют мышцы и тело всецело, настолько полезны для здоровья, что рекомендованы для каждого здорового человека. Особенно в холодное время года, когда хочется погреться в теплой баньке или понежиться в бурлящей бане-бочке под ночным, зимним небом. Оставьте классические подарки мужу на Новый год для другого случая, и подарите поход в спа или баню, чтобы он восполнил силы и начал новый год с новой энергией.

4. Навести красоту

Мужчины также любят ухаживать за своим внешним видом и побаловать себя процедурами. С виду ухоженный и хорошо пахнущий мужчина однозначно пользуется услугами отличного парикмахера или барбера, поэтому не сомневайтесь, мужчины по достоинству оценят возможность побаловать себя и навести красоту! Позвольте мужчине первый раз в жизни испытать процедуры у косметолога или сходить в солярий и получить золотистый загар, а почему бы и нет?

5. Сюрприз

Представьте, что вам дают задание собраться и быть наготове выйти в определенное время, в место, которое является секретом! И что вас там ожидает, тоже секрет. Ваши эмоции от ожидания сюрприза будут просто зашкаливать от позитива! И это один из самых волнующих моментов, которые в нашей жизни происходят исключительно редко. Если вы готовы взять на себя организацию сюрприза и поучаствовать в нем, то такой подарок оставит незабываемые впечатление на вашу сильную половинку. Чтобы сюрприз удался, поищите место для исполнение вне привычной среды: ресторанный ужин в темноте, обучение виндсерфингу, поездка на квадроциклах, романтическая прогулка на лошадях или быть может отдых в лесном домике в месте, где вокруг лишь одна природа и тишина.