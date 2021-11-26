ВИДЕО ⟩ Таллиннская "Флора" вошла в историю балтийского футбола

Матч проходил на стадионе "А. Ле Кок Арена" и завершился минимальной победой "Флоры" со счётом 1:0. Единственный гол на 44-й минуте матча забил полузащитник Мартин Миллер.

"Флора" одержала историческую первую победу в рамках группового турнира Лиги конференций, которая сохранила для эстонской команды шансы на попадание в плей-офф. После пяти туров лидером группы "В" является бельгийский "Гент" (10 очков), а на втором месте идёт "Партизан" (7 очков). В активе "Флоры" и кипрского "Анортосиса" по 5 очков.

Стоит отметить, что "Флора" является второй командой из стран Балтии, которой удалось пробиться в основной турнир еврокубков. В 2009 году латвийский "Вентспилс" пробился в групповой этап Лиги Европы, где в шести матчах потерпел три поражения и трижды сыграл вничью.

Таким образом, "Флора" стала первой командой из стран Балтии, которой удалось завоевать победу в основном турнире еврокубков.

В заключительном туре, который состоится на следующей неделе, эстонской команде предстоит матч против лидера группы бельгийского "Гента".