ВИДЕО ⟩ Таллиннская "Флора" вошла в историю балтийского футбола
В четверг, 25 ноября, таллиннская "Флора" провела свой последний домашний матч в рамках Лиги конференций УЕФА, в котором одержала историческую победу над белградским "Партизаном".
В четверг, 25 ноября, таллиннская "Флора" провела свой последний домашний матч в рамках Лиги конференций УЕФА, в котором одержала историческую победу над белградским "Партизаном".
Матч проходил на стадионе "А. Ле Кок Арена" и завершился минимальной победой "Флоры" со счётом 1:0. Единственный гол на 44-й минуте матча забил полузащитник Мартин Миллер.
"Флора" одержала историческую первую победу в рамках группового турнира Лиги конференций, которая сохранила для эстонской команды шансы на попадание в плей-офф. После пяти туров лидером группы "В" является бельгийский "Гент" (10 очков), а на втором месте идёт "Партизан" (7 очков). В активе "Флоры" и кипрского "Анортосиса" по 5 очков.
Стоит отметить, что "Флора" является второй командой из стран Балтии, которой удалось пробиться в основной турнир еврокубков. В 2009 году латвийский "Вентспилс" пробился в групповой этап Лиги Европы, где в шести матчах потерпел три поражения и трижды сыграл вничью.
Таким образом, "Флора" стала первой командой из стран Балтии, которой удалось завоевать победу в основном турнире еврокубков.
В заключительном туре, который состоится на следующей неделе, эстонской команде предстоит матч против лидера группы бельгийского "Гента".
Лига конференций УЕФА - новый турнир, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.