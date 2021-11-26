Павлютс: мы следим за новым штаммом Covid-19, если что - поменяем правила въезда в Латвию

По словам министра, в случае необходимости могут быть ужесточены правила въезда в страну. Такой шаг уже предприняли другие страны, в том числе Великобритания и Израиль.

Uzmanīgi sekojam informācijai par jaunu, potenciāli ļoti bīstamu vīrusa paveidu, kas konstatēts DĀR. Mums Latvijā ir ļoti labi speciālisti un jaudas, lai to atklātu. Ja un Kad būs nepieciešams, pastiprināsim ieceļošanas noteikumus, esam kontaktā ar ES. https://t.co/0RYqZR1ffp — Daniels Pavluts (@pavluts) November 26, 2021

Кроме того, министр отметил, что "в Латвии есть очень хорошие специалисты и ресурсы для того, чтобы обнаружить [данный подвид]".

Как сообщалось, Европейская комиссия намерена рекомендовать прекратить авиарейсы в Европейский союз из стран юга Африки, где распространяется новая разновидность вызывающего Covid-19 вируса, которая может быть заразнее дельта-штамма и более устойчивой к имеющимся вакцинам.

Ученые ЮАР в четверг заявили, что обнаружили новый подвид вируса B.1.1.529 с большим количеством мутаций, который вызвал быстрый прирост случаев Covid-19 в стране.