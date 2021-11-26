Пожар в сибирской угольной шахте: умерло больше 50 человек, один считавшийся погибшим сам вышел к спасателям

Кроме того, утром 26 ноября глава МЧС Александр Чуприян рассказал, что в шахте был обнаружен еще один живой человек. Изначально сообщалось, что это считавшийся погибшим шахтер, но позже стало известно, что это спасатель, пропавший во время поисков. По информации Telegram-канала Mash Siberia этот человек вышел к спасателям сам. Его госпитализировали. У него диагностировали сильное отравление продуктами горения и переохлаждение.

Всего из-за аварии на шахте пострадали 64 человека, из них 12 горноспасателей, участвовавших в поисковой операции. Большинство пострадавших - 50 человек - были госпитализирована, из них четверо утром находились в реанимации У всех пациентов наблюдается положительная динамика выздоровления, заявили в областном Минздраве.

Поиски остальных шахтеров были приостановлены из-за угрозы взрыва газа. В МЧС говорили, что шансов выжить у находящихся в шахте почти нет, из-за недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. "Даже тренированные спасатели [в таких условиях] чувствуют себя плохо", - заявил командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, причиной аварии стал "взрыв метано-воздушной смеси". При этом перед аварией в шахте не фиксировали превышения предельно допустимой концентрации метана, сказал источник ТАСС в органах технического надзора.

Сообщается, что за этот год Ростехнадзор девять раз приостанавливал работу некоторых участков шахты «Листвяжная» из-за нарушений. А жена одного из погибших шахтеров рассказала, за 10 дней до аварии, в шахте произошел пожар, который удалось потушить силами работников. В отношении сотрудников Ростехнадзора возбуждено уголовное дело.

Владелец шахты пообещал дополнительно к выплатам, положенным по закону, добавить семьям погибших по два миллиона рублей (23,5 тысячи евро). Компания также решила направить дополнительные выплаты каждому пострадавшему, "но сумма будет определена в зависимости от степени тяжести каждого человека", сказали в "СДС-уголь".