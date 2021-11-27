"Этот альбом - это лучшее, что я когда-либо делал", - заявляет 28-летний латвийский саундпродюсер, диджей и организатор мероприятий Юрий Граубергер (Urbanstep). 26 ноября свет увидел его новый альбом STAGES.

До пандемии Urbastep рассказывался, что собирается переезжать в Лос-Анджелес. RUS TVNET смог пообщаться с музыкантом и задать ему несколько вопросов:

- Что особенного в твоем новом альбоме?

- Получается, что за все 9 с лишним лет, что я занимаюсь музыкой, в качестве Urbanstep, это первый полноценный альбом где весь продакшн сугубо на мне без коллабораций. Вся задумка, концепция - все сделал я сам. Конечно, есть совместные работы с рэпером и вокалистом Peter Piffen, рок-группой SEVER и гитаристом Vincent Moretto, но это - лишь гости с отдельными партиями.

Альбом STAGES состоит из 17 композиций, и все они связаны единой смысловой концепцией, жанров на нем великое множество, некоторые из них: electro house, psytrance, dubstep, drum & bass, electronic rock, cyberpunk techno, и не только.

"Название имеет двойной смысл, с одной стороны "сцены" - что отождествляет многообразие представленной музыки, второй же смысл "стадии", как отождествление метафорического смысла развития человека в современном обществе, а также моей личной истории, где всё переплетено в узлах творческой совокупности", - объясняет Юрий.

В текстах он затрагивает тему самореализации, сложной любви, перемен, попытки побега от себя, и все это в рамках пандемии коронавируса, локдауна, невозможности покинуть страну: "От этого будто никуда не убежать, внутреннее ощущение ловушки не покидает".

- Сколько ты над ним работал?

- В силу сложности прошлого года родился этот альбом. 80% я написал за полтора месяца в сентябре-октябре 2020 года. С тех пор я его дорабатывал, полировал, и потихонечку выпускал синглами и в виде EP.

Он поделен на 4 сегмента, формирующие общий слоган: 1. Psycho Path, 2. Trapped In The City, 3. Fast Lane, 4. To The Future. В переводе: "Путь психопата запертого в городе - быстрая дорога в будущее".

Само по себе это творение не скажет о многих смыслах прямо, ведь далеко не во всех есть текст. Однако, порядок треков, порядок названий - все просматривается как некая история человека и общества в целом, есть даже не мало ребусов и загадок, отсылок, если углубиться.

Для меня лично - это мой собственный "Горгород" от Oxxxymiron, или "Good Kid, M.A.A.D City" от Kendrick Lamar, но Urbanstep - это не рэпер, поэтому я использую другие инструменты и идеи для передачи смысла.

Хоть этот релиз и претендует на что-то высокое, я его одновременно и хотел сделать просто танцевальным, бодрящим, энергичным - по сути сделать то, что я умею и делаю хорошо на протяжении многих лет.

У каждого человека есть выбор, вслушиваться, вдумываться, анализировать концепцию, или просто насладиться заводной музыкой, допустим занимаясь спортом, за рулем машины, или, например, играя в какие-нибудь игры, конечно, и про клубную/рэйвовую составляющую в альбоме не забыто.

- Чем закончилась твоя история с подачей заявки на членство в академии "Грэмми"? Что с переездом в Лос-Анджелес?

- К сожалению, в 2020 году все, что могло пойти не так - пошло не так. Из ниоткуда вылезла глобальная проблема, которая спутала все карты. Я делал большую ставку на визу в США, на попадание в состав академии "Грэмми", но что в визе мне отказали, что в попадании. Я понимаю почему, и я уже общался с американскими специалистами в этой области. Там есть своя специфика - как ты себя подаешь. Если тебе не расскажут секреты, то у самого вряд ли выйдет. Если подаешь неправильно, не так, как надо этим инстанциям, хоть ты 1000 раз квалифицируешься, хоть ты живая легенда - им абсолютно все равно - тебе откажут без объяснений.

Вся эта ситуация загнала меня в долги, заперла меня в Риге, Лос-Анджелес вообще перестал иметь смысл из-за локдауна. Планировалось, что жить там я буду за счет выступлений. Все это загнало меня в очень сложное моральное, психическое и в целом физическое состояние. Сколько раз я по-настоящему гулял по грани весь 2020 год - даже не сосчитать, да и все даже рассказать не получится. Мои общие впечатления, мысли, эмоции - их можно услышать на альбоме.

ФОТО: скриншот Spotify

- За последние два года твоя востребованность как саундпродюсера выросла? Чем ты сейчас гордишься?

- Знаете, "как быстро нужно бежать - чтобы просто стоять на месте" - я рад тому, что моя востребованность особо не упала. Я немного меняю поприще, экспериментирую, но я все так же на коне, как и практически всю свою музыкальную карьеру. Я не пытаюсь толком никому угодить, хотя и очень люблю, и ценю слушателей моего творчества, но я делаю то, к чему душа лежит, а потом просто пытаюсь это продать, благо, за годы - я научился это делать, не всегда сверх успешно, но все же.

Общий постулат Urbanstep - это свобода самовыражения, и нет ничего, что вызывает у меня большую гордость, чем возможность стоять за подобную идею, ведь понимаю, что она влияет на мир.

- Ближайшие планы и первостепенные задачи?

- Максимальный фокус на раскручивание альбома, повторная попытка с визой США, работа над новыми песнями и треками для альтернативных проектов. Есть задумка сделать Urbanstep с другим звучанием - в новом амплуа (пока не буду называть имя). Это будет более глубокое саунд, частично схожий с артистами вроде ZHU, Tinlicker и другими. Так же полным ходом идет работа над другим сайд-проектом в качестве рэпера и певца, пока на русском, но 100% будет и на английском. Текста пишутся соответствующие (там уже будет разброс от вдохновений Travis Scott, Pop Smoke до OG Buda, Lil Krystalll).

Как таковых задумок очень много, но все грядущие работы под новыми именами будут связаны в единую вселенную под названием Urbanverse.