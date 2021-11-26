Братья Дукурсы не попали в топ-10 на втором этапе Кубка мира в Австрии

Лучший результат на соревнованиях (1 минута 46,04 секунды) показали сразу три скелетониста - британец Мэтт Уэстон, китаец Гэн Вэньцян и немец Кристофер Гротхер.

Мартин Дукурс занял итоговое 11-е место, уступив победителям 0,58 секунды. В свою очередь Томас Дукурс отстал от первой тройки на 0,98 секунды и занял 18-е место.

Лучшим из россиян стал Никита Трегубов, который уступил победителям 0,28 секунды и стал шестым. Другие представители России Владислав Семёнов и Александр Третьяков заняли седьмое и девятое места соответственно.

ФОТО: скриншот сайта IBSF

Напомним, неделю назад во время первого этапа Кубка мира Мартин Дукурс стал вторым, уступив Третьякову всего 0,07 секунды. Томас Дукурс на первом этапе Кубка мира занял 16-е место.