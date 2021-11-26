"Во время съемок спасли животное": рижане Cellar Cat выпустили новый клип и альбом

Прежде коллектив выделялся достаточно легким звучанием (инди-рок и брит-поп), но с новым материалом Cellar Cat заметно утяжелились. Жестче стал звук гитар, в котором чувствуется влияние таких исполнителей, как Bring Me The Horizon и Architects. Изменились и тексты песен. При этом музыка не потеряла традиционную для группы мелодичность.

Это подтверждает клип "Drag Me Out". Группа написала песню как манифест того, что каждый должен сам взять ответственность за свою жизнь и полагаться только на заслуживающих доверие людей. Под запоминающуюся гитарную мелодию в песне рассказывается о разочаровании и злости героя на порядки современного мира. Герой не может понять, это он подводит своими взглядами остальных, или это другие своим лицемерием предают его самого. Всё кажется ненастоящим и лживым и хочется поскорей выбраться из этой толпы улыбающихся хищников.

Фронтмен Cellar Cat Александр рассказывает об альбоме и клипе:

"Мы музыканты-любители, которые днем работают на обычной работе, так что прежде мы редко записывали новые песни и снимали клипы. Теперь же, сидя по домам во время пандемии, решили, что пришло время выпустить что-то более существенное. Работа над мини-альбомом проходила с начала этого года и была затруднена ограничениями на встречи. Всю музыку мы записывали и продюсировали самостоятельно, так что приходилось часто созваниваться по видеосвязи и помогать друг другу удаленно".

Клип снят летом в заброшенном спортзале завода "Проводник" в Саркандаугаве.

"На какое-то время съёмки клипа пришлось притормозить, потому что через щель в зал забралась небольшая птица, стала биться в стекла. Побежали ловить ее, чтобы выпустить на улицу. Так что во время съемок спасли животное. Уже из-за этого можем сказать, что клип снимали не зря", - подытоживает Александр.