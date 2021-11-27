Видео ⟩ Седокова о детстве: "Когда родители с огромным эго и без мозгов"

Седокова признается, что ее детство - это боль, как у всех детей, у которых развелись родители.

"Есть чистые сценарии, а у меня такой грязный", - вспоминает Анна.

Там были скандалы, закрытые двери, чужие женщины и крики: "Дерьмо, в котором оказываются дети, когда родители без мозгов. Когда родители с огромным эго и без мозгов… правильных, тогда получается вот такой искалеченный с пониманием ребенок как я".

Анна подчеркивает, что многие родители в таких случаях думают только о себе. Пытаются кому-то что-то доказать. Потому она после искала в каждом новом парне отца, а должна была искать мужчину. Каждый раз Седокова попадала в ловушку, потому что любой элемент проявления заботы выживал желание что-то отдать человеку.

Певица говорит о том, что не чувствовала себя в детстве в безопасности: "Всегда была установка, что папа ушел из-за другой стервы [...] Я мечтала о большой собаке, которая будет меня защищать, а еще я хотела быть невидимой... Родители не могут понять одного - базовая штука, которая формирует личность ребенка - это чувство защищенности".

В школе с Анной не особо дружили. Она была дочерью учительница, а потому ее травили вплоть до 9 класса. Да и дружить ей было некогда, потому что она всегда посещала кружки. Девочкой она любила бродячих собак - они и были ее друзьями.

Седокова считала себя заурядной. Она смотрела на других девочек и считала их очень красивыми, они хорошо одевались, а семья Анны жила бедно.