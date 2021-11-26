Пт, 26.11.2021
Она звонит мне и говорит: "У меня мама под завалами, вы можете помочь?". А что я могу, сидя у микрофона? Вадим Радионов, журналист
Вадим Радионов, журналист
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Видео ⟩ В аквариуме Таллиннского зоопарка заметили купающегося мужчину

Указатели Таллиннского зоопарка. ФОТО: Shutterstock

Среди экспонатов Таллиннском зоопарке теперь есть и люди? На этой неделе посетителей зоопарка могли увидеть в аквариуме Тропического дома вместо рыб плавающего человека, пишет портал Lemmik.

Тех, кто надеялся, что такая экспозиция действительно открылась, к сожалению, ждет разочарование. Речь все-таки идет о работнике зоопарка, который на время стал аквалангистом и в тот момент обставлял морской аквариум.

В любом случае забавное зрелище!

ФОТО: Inari Leiman / Tallinna loomaaed

Впрочем, однажды в зоопарке Сиднея тоже появился неоднозначный "экспонат". Неизвестный мужчина запрыгнул в аквариум и искупался там в водолазной маске. Позже полиция выписала мужчине штраф, сообщает 7NEWS Sydney.

Видео: мужчина купается в аквариуме зоопарка Сиднея


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