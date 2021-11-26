Видео ⟩ В аквариуме Таллиннского зоопарка заметили купающегося мужчину

Среди экспонатов Таллиннском зоопарке теперь есть и люди? На этой неделе посетителей зоопарка могли увидеть в аквариуме Тропического дома вместо рыб плавающего человека, пишет портал Lemmik.
Тех, кто надеялся, что такая экспозиция действительно открылась, к сожалению, ждет разочарование. Речь все-таки идет о работнике зоопарка, который на время стал аквалангистом и в тот момент обставлял морской аквариум.
В любом случае забавное зрелище!
Впрочем, однажды в зоопарке Сиднея тоже появился неоднозначный "экспонат". Неизвестный мужчина запрыгнул в аквариум и искупался там в водолазной маске. Позже полиция выписала мужчине штраф, сообщает 7NEWS Sydney.
Видео: мужчина купается в аквариуме зоопарка Сиднея