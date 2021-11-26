Россия узнала первого соперника в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022

Согласно формату жеребьёвки, 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом, где пройдут матчи в формате плей-офф (полуфиналы, финал). В стыковых матчах будут разыграны три последние путёвки на ЧМ-2022, которые остались вакантными после группового этапа квалификации.

Полуфинальные пары:

Путь А

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Путь В

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Путь С

Италия - Северная Македония

Португалия - Турция

*Победители полуфиналов сыграют в финале и оспорят путёвку на турнир.

Напомним, полуфиналы и финалы будут состоять только из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира пройдут весной 2022 года: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.