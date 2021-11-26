Пт, 26.11.2021
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Россия узнала первого соперника в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022

Футболисты сборной России ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Согласно формату жеребьёвки, 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом, где пройдут матчи в формате плей-офф (полуфиналы, финал). В стыковых матчах будут разыграны три последние путёвки на ЧМ-2022, которые остались вакантными после группового этапа квалификации.

Полуфинальные пары:

Путь А

  • Шотландия - Украина
  • Уэльс - Австрия

Путь В

  • Россия - Польша
  • Швеция - Чехия

Путь С

  • Италия - Северная Македония
  • Португалия - Турция

*Победители полуфиналов сыграют в финале и оспорят путёвку на турнир.

Напомним, полуфиналы и финалы будут состоять только из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира пройдут весной 2022 года: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.


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