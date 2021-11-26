Россия узнала первого соперника в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022
В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года.
В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Согласно формату жеребьёвки, 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом, где пройдут матчи в формате плей-офф (полуфиналы, финал). В стыковых матчах будут разыграны три последние путёвки на ЧМ-2022, которые остались вакантными после группового этапа квалификации.
Полуфинальные пары:
Путь А
Путь В
Путь С
*Победители полуфиналов сыграют в финале и оспорят путёвку на турнир.
Напомним, полуфиналы и финалы будут состоять только из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира пройдут весной 2022 года: полуфиналы - 24 и 25 марта, финалы - 28 и 29 марта.
Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.