26 ноября в одном абзаце ⟩ Польза антиваксеров, подготовка переворота в Украине, новый штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сегодня рассказала о новом обнаруженном штамме коронавируса. Он может добраться и до Латвии. Полиция завершила проверку скандального объявления в газете, в котором школьный учитель искала способ заразиться Covid-19. Тем временем Минздрав слукавил - латвийская система тестирования на рабочих местах отличается от зарубежных, а в США и Канаде такой системы просто нет. Недоволен и премьер: Кариньш считает, что Минздрав упустил 800 тысяч доз вакцины год назад, а данные о смертности могут быт неточными. Зато портал manavakcina.lv проинформирует каждого жителя о необходимой ревакцинации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке госпереворота с участием России, а на границы Латвии и Беларуси была завершена постройка временного заграждения. Тем временем, в России признали экстремистской литературой книгу об изнасилованиях немок в годы Второй мировой войны. Сбежавший в Минск рэпер Моргенштерн отменил свой концерт в Москве. За несанкционированный полет дронов в Рижском аэропорту начато дело об административном правонарушении. В ближайшие дни в Латвии выпадет снег, его толщина может достигнуть 25 сантиметров.