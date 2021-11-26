26 ноября в одном абзаце ⟩ Польза антиваксеров, подготовка переворота в Украине, новый штамм коронавируса
Наступил вечер пятницы, и выходные уже на носу. Подведем вместе итоги этого дня!
Наступил вечер пятницы, и выходные уже на носу. Подведем вместе итоги этого дня!
События дня в одном абзаце
Всемирная организация здравоохранения сегодня рассказала о новом обнаруженном штамме коронавируса. Он может добраться и до Латвии. Полиция завершила проверку скандального объявления в газете, в котором школьный учитель искала способ заразиться Covid-19. Тем временем Минздрав слукавил - латвийская система тестирования на рабочих местах отличается от зарубежных, а в США и Канаде такой системы просто нет. Недоволен и премьер: Кариньш считает, что Минздрав упустил 800 тысяч доз вакцины год назад, а данные о смертности могут быт неточными. Зато портал manavakcina.lv проинформирует каждого жителя о необходимой ревакцинации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке госпереворота с участием России, а на границы Латвии и Беларуси была завершена постройка временного заграждения. Тем временем, в России признали экстремистской литературой книгу об изнасилованиях немок в годы Второй мировой войны. Сбежавший в Минск рэпер Моргенштерн отменил свой концерт в Москве. За несанкционированный полет дронов в Рижском аэропорту начато дело об административном правонарушении. В ближайшие дни в Латвии выпадет снег, его толщина может достигнуть 25 сантиметров.
Все обсуждают
Кому-то может показаться, что пользы от антиваксеров нет никакой, даже малейшей. Но нельзя забывать, что мы говорим о наших родственниках, соседях и согражданах, других, таких же живых людях. Во всем ли мы всегда сами правы? И все ли, что говорит человек, потерявший наше доверие из-за антиваксерской позиции или отказа вакцинироваться теперь стало бессмысленным и глупым? Читайте материал RUS TVNET о том, какие бывают антиваксеры и чем опасны наши предубеждения!
Чем себя порадовать?
Продолжайте читать расследования Re:Baltica о сторонниках Шлесерса, дезинформаторах и поклонниках антинаучных размышлений. Там собралась очень забавная публика. Сегодня в программе - проповедник вреда 5G "просто Андрис" Циекурс а также конкурент Шлесерса, звезда одиозных поступков Алдис Гобземс.
Фото дня: в Латгале норы барсуков вызвали утечку ила и загрязнение реки