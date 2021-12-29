В чем фишка? ⟩ "Радио - это магия": Полина Кузьмина о конце 90-х и курьезе в эфире

Когда ты работаешь в прямом эфире и что-то случилось, то можно сразу сообщить об этом в новостях. Да, теперь есть новостные порталы, где информация появляется мгновенно, но в конце 90-х и начале 2000-х такого не было. Радио тогда было важным источником информации.

Полина отмечает, что над своим голосом надо работать. Читать, развиваться. Есть люди, кому она нравится как диктор, а бывает и наоборот. Кто-то ее любит, а кто-то вообще не знает, кто она такая.

Сложность в профессии радиоведущего

Это зависит от того, какую программу ты ведешь. К примеру, если читать новости погоды или сообщать точное время, то достаточно красивого голоса. Хотя и это понятие субъективное: "У каждого свой вкус".

"Если же вы ведете шоу, аналитическую программу или берете интервью, то к ним надо подготовиться. Это большая работа. Это не бывает так просто", - указывает Полина.

Ранние подъемы радиоведущей даются тяжело, но как-только она оказывается в студии - ей надо "включиться". Из уважения к аудитории ты всегда должен быть в хорошем настроении.

Озвучка книг

Кроме работы на радио, Полина еще и озвучивает книги. В пандемию у нее появилось много свободного времени. Она зарегистрировалась на одном из сайтов аудиокниг и попробовала. У нее стало получаться, а кроме того, ей это нравится. Даже весь технический процесс чистки голоса. Особенно приятно, когда ее записи проходят модерацию.

"Когда выходит бестселлер, то ты можешь и заработать... Чтобы начать зарабатывать, нужно брать количеством и качеством", - говорит Кузьмина.

В мире озвучки, как и везде, есть своя иерархия, но Полина уже туда попала и не жалуется. Сейчас ей регулярно предлагают на озвучку книжные новинки.

"Эфир - это как сесть за руль"

Новый год в эфире она встречала всего один раз - в 1999 году. На новогодние эфиры, как правило, ставили самых начинающих. Тогда дали возможность поработать Полине: "Мне это нравилось. Мне это было в кайф, что я работаю на радио".

Употреблять алкоголь во время работы в эфире категорически воспрещается. Но однажды это все-таки произошло. Да, это было по бокалу в честь праздника. Программа была предпраздничная. Кузьмина поняла, что больше этого делать не нужно никогда. Они с коллегами забыли отключить микрофон в студии.

"То, что мы обсуждали за эфиром... Слава Богу, нецензурной брани не присутствовало... Но мы обсудили начальство, еще кого-то. Некрасиво получилось... Слава Богу, не было такого очень обидного, но потом пришлось разговаривать с начальством", - вспоминает она.

Полина несколько лет вела прямые эфиры с конкурса "Новая волна", но ей всегда помогали коллеги и оберегали от неудач.

Кузьмина до конца не знает, какими проектами хотела бы заниматься. Она обдумывает выпускать свое аналитическое шоу. Кроме того, у нее есть хобби - радиоведущая любит шить и вязать: "Думала, может быть, сделать канал рукоделия".

К примеру, на прошлый Новый год она всем своим родным сделала подарки своими руками.