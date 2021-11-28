ВИДЕО ⟩ Емельяненко проиграл Сантосу удушающим приёмом в первом раунде
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу на турнире AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу на турнире AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре.
Бой завершился досрочно уже в первом раунде. На исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.
Схватка прошла в абсолютной весовой категории. При этом Емельяненко вышел на бой будучи тяжелее оппонента на 11 килограммов.
После поражения Александр Емельяненко попросил Марсио Сантоса о реванше. "Соперники, которых я избивал, всегда просили у меня реванш. Марсио, сейчас я прошу у тебя реванш", - сказал после боя Емельяненко. Сантос ответил согласием.
Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой с Сантосом на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского, который снялся с турнира, объяснив это проблемами со здоровьем
Таким образом, 40-летний Емельяненко потерпел девятое поражение в профессиональной карьере. Российский боец не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.
32-летний Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.