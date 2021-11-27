Видео ⟩ В Олайне случился взрыв. Есть погибший

В результате взрыва в помещении начался пожар и образовалось сильное задымление. На месте работают 36 пожарных-спасателей, применена спецтехника, в том числе - для борьбы с химическим заражением.

Notiek telpu pārbaude, gan tiešā degšanas vietā, gan blakus. Degšanas platība tiek noskaidrota.

Notikuma vietā strādā 36 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot glābšanas un tehnisko automobili, ķīmijas automobili, 4 autocisternas, autokāpnes. — VUGD (@ugunsdzeseji) November 26, 2021

По данным VUGD, один человек пострадал и был передан медикам Национальной службы неотложной помощи (NMPD). Один человек был найден погибшим на месте.

Viens cilvēks no ēkas tika evakuēts un bija cietis, un tika nodots @NMPdienests mediķiem. — VUGD (@ugunsdzeseji) November 26, 2021

VUGD не называет точного адреса происшествия. Однако на улице Рупницу расположены два крупных предприятия химической промышленности - AS Olainfarm, Рупницу 5 и SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars, Рупницу 3. На портале Олайнского края olaine.lv оба предприятия обозначены, как объекты с риском промышленных аварий.

Это - не первый случай аварий с химическими веществами в Олайне. В 2018 году случился пожар на предприятии переработки химических отходов BAO. В тот раз горело более 1500 квадратных метров помещений и около 90 тонн химических отходов.