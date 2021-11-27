Видео ⟩ В Олайне случился взрыв. Есть погибший

В результате взрыва в помещении начался пожар и образовалось сильное задымление. На месте работают 36 пожарных-спасателей, применена спецтехника, в том числе - для борьбы с химическим заражением.
По данным VUGD, один человек пострадал и был передан медикам Национальной службы неотложной помощи (NMPD). Один человек был найден погибшим на месте.
VUGD не называет точного адреса происшествия. Однако на улице Рупницу расположены два крупных предприятия химической промышленности - AS Olainfarm, Рупницу 5 и SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars, Рупницу 3. На портале Олайнского края olaine.lv оба предприятия обозначены, как объекты с риском промышленных аварий.
Это - не первый случай аварий с химическими веществами в Олайне. В 2018 году случился пожар на предприятии переработки химических отходов BAO. В тот раз горело более 1500 квадратных метров помещений и около 90 тонн химических отходов.
Видео: сюжет передачи Panorāma о пожаре в Олайне в 2018 году