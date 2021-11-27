В Вакарбулли мужчина, возможно, специально разбил машину о дерево
В Вакарбулли водитель Volvo уничтожил свой автомобиль, скорее всего, намеренно врезавшись в дерево, сообщает передача Degpunktā.
В Вакарбулли водитель Volvo уничтожил свой автомобиль, скорее всего, намеренно врезавшись в дерево, сообщает передача Degpunktā.
Днем в среду, 26 ноября, направляясь в сторону Вакарбулли, стражи порядка стали свидетелями последствий значительной аварии.
Представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане рассказала, что недалеко от территории леса была замечена компания людей, кроме того, рядом стоял врезавшийся в дерево автомобиль Volvo.
Полиция выяснила данные лиц и спросила о произошедшем. Выяснилось, что в день событий врезавшийся в дерево мужчина поссорился с подругой, перебрал алкоголя и осознанно искал место, чтобы врезаться в дерево.
Пострадавший водитель попал в бусик скорой помощи, в свою очередь полицейские зафиксировали данные присутствовавших - на случай, если коллегам из Госполиции потребуются показания о действиях водителя Volvo.
Сам водитель был доставлен в ближайшую больницу для получения помощи и дополнительных проверок, после чего, скорее всего, его отвезли и на улицу Твайка, чтобы поговорить о причинах аварии.
В свою очередь дорожные полицейские зафиксировали видимые на месте ДТП следы и завели дело.
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