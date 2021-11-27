В Вакарбулли мужчина, возможно, специально разбил машину о дерево

Днем в среду, 26 ноября, направляясь в сторону Вакарбулли, стражи порядка стали свидетелями последствий значительной аварии.

Представитель муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане рассказала, что недалеко от территории леса была замечена компания людей, кроме того, рядом стоял врезавшийся в дерево автомобиль Volvo.

Полиция выяснила данные лиц и спросила о произошедшем. Выяснилось, что в день событий врезавшийся в дерево мужчина поссорился с подругой, перебрал алкоголя и осознанно искал место, чтобы врезаться в дерево.

Пострадавший водитель попал в бусик скорой помощи, в свою очередь полицейские зафиксировали данные присутствовавших - на случай, если коллегам из Госполиции потребуются показания о действиях водителя Volvo.

Сам водитель был доставлен в ближайшую больницу для получения помощи и дополнительных проверок, после чего, скорее всего, его отвезли и на улицу Твайка, чтобы поговорить о причинах аварии.

В свою очередь дорожные полицейские зафиксировали видимые на месте ДТП следы и завели дело.