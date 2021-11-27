Пожар на улице Илукстес в Риге: из 16-этажного дома эвакуировали 45 человек

Вызов на улицу Илукстес в Риге был получен в 2 часа ночи. В 16-этажном доме сработала автоматическая система обнаружения пожара и включилась сирена.

На месте происшествия пожарные констатировали, что на втором этаже здания горят бытовые предметы на площади в 10 квадратных метров и образовалось сильное задымление.

Из горящей квартиры спасен один человек, он пострадал и был передан медикам, а еще одного человека из соседней квартиры спасли при помощи спасательной маски.

Всего из здания были эвакуированы 45 человек.

Пожар был ликвидирован в 4:22.

В свою очередь вчера в 18:51 был получен вызов в Малту, где открытым пламенем горели двухэтажная хозяйственная постройка, хлев и гараж под одной крышей, а также внешняя отделка соседнего здания на площади 218 квадратных метров.

В попытках потушить пламя еще до прибытия пожарных на месте происшествия пострадал один человек, его передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

В 23:36 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В 13:19 был получен вызов в Пуре, где горели второй этаж и крыша производственного здания на площади в 450 кв. метров. В 19:20 пожар был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 47 вызовов, 15 из которых были связаны с пожарами, 23 - со спасательными работами, а девять вызовов оказались ложными.

В пожарах погиб один человек, а еще трое пострадали.