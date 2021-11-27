Найденный в Чили самый старый "рафик" восстановят до уровня "только с завода"

Возвращение автомобиля стало встречей старых друзей. Ветераны РАФ фотографировались на фоне бусика 1961 года. "Он был сделан как заготовительная машина, такой же как этот, только один кузов". Испытатель РАФ Юрис Сникерис показывает передаче "900 секунд" старые фотографии, на которых он виден у выставленной у музея модели бусика. Юрис после службы в советской армии начал работать на РАФ и часто проверял, как новые машины ведут себя на шоссе.

"Нужно проехать примерно 20-50 километров и записать в книжечку, каковы дефекты, их предотвращали и продавали дальше", - рассказал передаче Сникерис. Этот конкретный бусик был найден в Южной Америке, где произведенный в Риге автомобиль провел несколько десятков лет.

Представитель Рижского мотормузея Агрис Шмитс указал, что эту модель "рафика" долго разыскивали. Наконец он заполнил большой пробел в истории послевоенного автостроения Латвии: "Каждый музей достается достать что-то уникальное. В этом случае это важно, рассказывая о латвийском автостроении.

Фактически в послевоенный период это был единственный автомобиль, который Латвия производила. Кто бы мог поверить, что в таком состоянии его найдут сегодня? В основном, каркас, корпус - очень хорошие, вся подвеска".

Реставраторы Мотормузея взволнованы такой добычей. Это старейшая в мире известная модель бусика. Сейчас его можно увидеть до реставрации, а восстановить его планируется до мельчайших деталей.

"В основном, чтобы можно было ездить. Он должен быть таким же, как в момент, когда он покидал завод. Иногда бывает так, что что-то нельзя найти и приходится ждать, но эту машину, скорее всего, мы сможем полностью поставить на ход", - указал глава группы реставраторов Рижского мотормузея Гунар Дортанс.

В середине декабря бусик отвезут в филиал Мотормузея в Бауске. Там начнется его восстановление.