В аварии в Кекавском крае погиб пешеход
Вчера в ДТП в Кекавском крае погиб пешеход, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Вчера в ДТП в Кекавском крае погиб пешеход, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
По предварительным данным, примерно в 17 часов в населенном пункте Меллупи водитель автомобиля Opel наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по неосвещенной дороге и без светоотражающих элементов.
Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек, один скончался.
Заведено 405 административных протоколов в сфере дорожного движения, в том числе 166 за превышение скорости, десять за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, два за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и семь за агрессивное вождение.