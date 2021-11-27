В аварии в Кекавском крае погиб пешеход

По предварительным данным, примерно в 17 часов в населенном пункте Меллупи водитель автомобиля Opel наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по неосвещенной дороге и без светоотражающих элементов.

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек, один скончался.