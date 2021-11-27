Моуринью подарил футболисту кроссовки. Это привело к скандалу на почве расизма

Эти два гола стали для молодого таланта первыми в составе "Ромы" - впервые он сыграл за основу клуба всего месяц назад и до этого выходил на поле лишь дважды.

Во время празднования дебютного гола ганец подбежал к тренеру Моуринью, обнял его и что-то сказал.

"Я обещал ему очень дорогую пару обуви за 800 евро, и во время празднования гола он напомнил мне об этом, чтобы я уж точно не забыл",

- рассказал о произошедшем после матча тренер, который не замедлил обещание исполнить.

Уже на следующий день Афена-Гьян опубликовал в Instagram ролик, на котором видно, как он обнимает Моуринью и примеряет кроссовки. "Навеки признателен, мистер! Я дам вам повод гордиться мной", - подписал ганец видео.

Однако, казалось бы, красивая история получила неожиданный поворот: в ролике усмотрели расистские оскорбления.

Изначально Афена-Гьян опубликовал видеоролик не только в Instagram, но и в Twitter. Там-то пользователи и подняли шум, оценив один из моментов записи как проявление расизма.

Дело в том, что, когда футболист получал от тренера коробку с заветными кроссовками, оператор начал кричать: "Там бананы, там бананы!", пишет VoceGialloRossa.

В итоге ганцу пришлось удалить видео из Twitter и опубликовать там лишь его фрагмент.

Позже он прокомментировал инцидент в сторис Instagram, отметив, что в реплике про бананы не было ни капли оскорблений на почве расизма: "Я хочу заверить всех, что меня не задела эта реплика, она не расистская по своей сути. С первого дня меня приняли в "Роме" как члена семьи, и ребята просто подшучивали надо мной, как это бывает в семьях.

Причина? Я ем много бананов, и иногда мы смеёмся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий. В "Роме" я чувствую себя как дома. Я признателен всем за поддержку. Думаю, люди неправильно поняли то, что произошло".