46% жителей Латвии чувствуют сильную усталость от пандемии Covid-19

По сравнению с началом этого года и летним периодом усталость от Covid-19 увеличилась - в январе и августе сильную усталость от пандемии испытывали 42% респондентов.

Умеренная усталость от Covid-19 в настоящее время сохраняется у 30% респондентов, средне-низкая или низкая - у 24%. Для сравнения, в августе этого года среднюю усталость испытывали 28%, а средне-низкую - 30%, тогда как в январе среднюю усталость ощущали 29% респондентов, а средне-низкую или низкую - 28%..

Значительно более сильную усталость от пандемии испытывают женщины - 52% по сравнению с 39% мужчин.

По сравнению с августовскими данными показатель усталости увеличился на 3% у женщин и на 5% у мужчин.

По возрасту наиболее сильную усталость от Covid-19 испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 60% респондентов этой возрастной группы очень устали. В августе этот показатель составлял 54%, а в январе - 53%. Напротив, люди в возрасте от 55 до 74 лет меньше всего устали от пандемии - сильную усталость в этой группе испытывают только 30% респондентов.

Также данные опроса показывают, что русскоязычные больше устали от Covid-19. Среди латышей 44% испытывают сильную усталость от Covid-19, 31% - среднюю, 31% - средне-низкую или низкую, а среди русскоязычных соответственно 55%, 27% и 24%.

Так же было в мае и январе этого года, когда о сильной усталости от пандемии заявили соответственно 51% и 48% русскоязычных.